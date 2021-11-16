2025世界同志遊行　主辦單位改稱台灣高雄

（中央社記者吳欣紜台北16日電）世界同志遊行2025年移師高雄，但主辦單位聲明卻將台灣稱為「台灣地區」引發議論，經過外交部、高雄高雄市同志遊行聯盟協會協調後，主辦單位已改為「台灣高雄」。
世界同志遊行主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）12日發布英文聲明，宣布「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，這也是世界同志遊行首度移師東亞舉行。
聲明一出，雖然有許多網友留言「恭喜」、「身為高雄人覺得開心等」，但由於主辦單位聲明以「台灣地區」（the region of Taiwan）稱呼台灣，也引發網友議論「人家根本不把我們當國家」、「一開始也為大家開心，看到地區用法就不太行了，這未來也可能成為一個問題」等。
外交部14日指出，根據了解，主辦單位在聲明中將台灣稱為「台灣地區」是中國方面施壓造成，取得主辦權的高雄市同志遊行聯盟協會今天也表示，主辦方態度友善，正與對方積極討論處理中。
對此，主辦單位今天也再度透過臉書發布聲明指出，InterPride支持所有會員的人權，包括國家自決的權利，同時也再次祝賀「台灣高雄」獲得2025世界同志遊行的主辦權。（編輯：吳協昌）1101116