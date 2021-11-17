整治平台後　首屆中國網絡文明大會將登場

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中央網信辦副主任、國家網信辦副主任盛榮華在發布會上說，這次大會主題是「彙聚向上向善力量，攜手建設網絡文明」，會上將發布「新時代網絡文明建設10件大事」，還有共建網路文明行動倡議。
7個分論壇主題包括：一是網路內容建設，二是網路生態治理挑戰與應對，三是網路法治，四是青少年網路文明素養，五是數據與演算法，六是網路公益慈善發展與挑戰的應對，七是平台經濟誠信建設。
這幾個分論壇將由中央網信辦聯合中央統戰部、最高人民檢察院、國家發展改革委、教育部、民政部、商務部、市場監管總局、中國科學院、國務院未成年人保護工作領導小組辦公室等部門來共同指導舉辦。
盛榮華也針對下一階段的網路文明建設作出說明，其中包括：要讓中共的創新理論透過網路「飛入尋常百姓家」、加強網路空間道德建設、加強網路空間生態治理等。
他說，之前已經推出了一系列專項整治行動，像「清朗」、「淨網」、「護苗」這些專項行動，「將堅持不懈地抓下去」。
中國國家網信辦10月公布的「互聯網新聞信息稿源單位名單」也在新聞發布會上引發關注，這份名單含蓋1358個新聞稿源單位，以此限制網路新聞採用範圍。
中央網信辦新聞發言人、網路傳播局長謝登科說，這份名單將採嚴格的動態管理機制，對於新增的申報單位，將按照「成熟一批，增補一批」的原則，及時在中國網信網上更新發布。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101116