八大行業解封迎賓首日　高市警動員550人擴大臨檢

昨（16）日晚間是八大行業解封首日，擔心深夜會有問題發生，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務，從今天開始一連五天每天動員550名警力，執行擴大臨檢勤務。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-17 00:14:08
中央疫情流行指揮中心公告，無陪侍的業者可於11月2日開放營業，有陪侍的則在11月16日開放營業，昨日為八大行業解封迎賓首日，加上有鑑於他縣市日前發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，再加上，昨日深夜10點20分起，由高雄市警察局長黃明昭在苓雅分局親自主持勤教，並率隊至臨檢點實施檢查。
黃明昭指出，高市警動員執行擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為防止夜間街頭暴力及酒駕情事發生，以及心存僥倖民眾及不配合之店家，全面臨檢轄內八大業者，則是要圍防暴力情事發生以及圍堵疫情再次成為破口。
晚間除了動員高市警方全面編組快打部隊，並配合衛生局臨檢查察業者，及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引規定辦理，業者須符合實聯制、量體溫、全程戴口罩（除飲食外）等共通原則，另從業人員須至少接種1劑疫苗滿14天，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天之證明。
高雄市政府警察局指出，將連續5日動員17個分局、每日約550名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定，另警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。