NBA／重申和Harden之間沒過節 字母哥：我有收藏他球衣
Giannis Antetokounmpo和James Harden之間的關係，被許多人認為是對立且競爭的，兩人代表完全不同的球風。不過近期「字母哥」在受訪時表示，他們沒有過節，而是互相尊重。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-17 08:49:17
Antetokounmpo和Harden在過去幾季都是MVP爭奪的熱門人選，兩人也一度因此打過嘴仗，後者曾聲稱自己在2019年應該要拿下獎項，但卻被奪走，引發討論。
而真正讓外界定位兩人對立關係的，應該還是在2020年的明星賽上，作為隊長的Antetokounmpo表示「想要一個會傳球的人」，因此沒選Harden。對此後者也反擊道「我希望我能擁有7呎身高能跑起來灌籃。這樣打籃球這根本不需要技巧。」
不過之後Antetokounmpo在《Eurohoops》上解釋了兩人的關係，先是為當年的事情緩頰，同時也承認Harden是一名偉大的球員，雙方對陣時自己要打得非常努力才行，「他是名人堂的球員，我並不討厭他。」
而近期在接受《GQ》雜誌專訪時，Antetokounmpo更進一步表示，「很多人認為我和哈登之間有過節，這事可不是真的。我家裡可是收藏了一件哈登球衣，並且我還特地用相框裝裱起來。」