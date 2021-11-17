影／重機撞大貨車騎士不治　司機：不知被追撞！

台61線昨日前發生一起重機追撞大貨車的車禍意外，陳姓男子15日中午騎乘紅牌重型機車行經台61線高架快速南下42.1K處時，不慎撞上前方大貨車後翻覆，大貨車肇事後逃逸，陳男送醫後仍傷重不治。警方根據民眾提供行車紀錄器畫面通知大貨車司機吳男到案，他卻辯稱不清楚自己遭到重機追撞。偵訊後依過失致死與肇事逃逸罪嫌送辦，2名駕駛酒測值均為零，已向桃園地檢署檢察官報請相驗，至於肇事原因仍在調查釐清中。
記者李春台/桃園報導
2021-11-17 09:51:47
大園警方指出，51歲的陳姓男子15日上午11時58分騎乘鈴木638 cc重機行經台61線高架南下路段，行經南下42.1K處，亦即桃園市觀音區段附近，疑似未注意前方路況撞上前方大貨車，重機前段毀損嚴重，陳男則倒地昏迷，經送往部立桃園醫院新屋分院急救後仍於下午2時33分宣告急救無效死亡。
警方根據路過民眾提供行車紀錄器畫面，發現駕駛大貨車是47歲的吳姓男子，經警方通知後於下午6時許到案說明，吳辯稱不清楚被重機追撞，警方為吳進行酒測，酒測值為零，至於死亡的陳姓男子經抽血檢測後酒測值也是零；警方偵訊後將吳姓男子依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署檢察官相驗，至於肇事原因仍待警方調查釐清。