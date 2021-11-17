手搖飲半杯都是料？咀嚼控歡呼　「秋冬甜品」直接開喝

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說到冬天必吃的甜品，當然是熱呼呼的燒仙草！清原厲害的除了芋泥，古法製作的燒仙草也是饕客最愛，「黑金燒仙草」超澎湃加入芋圓、綠豆、花豆、珍珠還有QQ和硬花生！簡直把整碗燒仙草直接拿來喝。
去年冬天熱夯的歇腳亭燒仙草也悄悄再度復出！換上好復古杯裝，每一口都喝得到芋圓、珍珠、紅豆和硬花生，「半杯料都是仙草」還貼心附上長湯匙，為了方便大家嚼嚼好料。不是咀嚼重度患者的人還可以選「芋圓鮮奶仙那樣」，一樣可以吃到滑溜仙草喔。
說到燒仙草當然不能錯過以無鹼、原料高比例老靈魂方式製作的八時，釋放天然膠質的純仙草，吃起來「有點苦、有點回甘的青草味」，是市面上少見的口味，獨特打造仙草奶茶加入珍珠、粉粿等配料一起嚐鮮。當然冬季限定的招牌燒仙草盛盤和鮮奶紅豆紫米粥盛盤，也都不能錯過。
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