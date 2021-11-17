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手搖飲半杯都是料？咀嚼控歡呼　「秋冬甜品」直接開喝

▲燒的「秋冬甜品」也能拿來喝？手搖飲帶頭嚐鮮，半杯都是料滿足咀嚼控。（圖／翻攝自清原官網）
▲燒的「秋冬甜品」也能拿來喝？手搖飲帶頭嚐鮮，半杯都是料滿足咀嚼控。（圖／翻攝自清原官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-17 12:38:35

手搖控又可以嚐鮮了！咀嚼系飲料一直受到民眾熱愛，各品牌到了秋冬還有新花招，水果茶熱熱嚐，熱奶茶、芋頭牛奶都只是基本，秋冬必吃的甜品「燒仙草」竟然也可以拿來喝！半杯都是料，喝暖暖、咬滿滿。

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▲秋冬新品「寶島水果茶」和「金桔檸檬」。（圖／85度C提供）
▲秋冬新品「寶島水果茶」和「金桔檸檬」。（圖／85度C提供）
85度C明（18）日即將上市冬季限定新品，以台灣當季新鮮水果為基底，在錫蘭紅茶中加入豐富的當季鮮切蘋果、芭樂、柳丁和檸檬片，「寶島水果茶」滿滿維他命C，新鮮好喝。鐵粉最愛的暖暖桂圓紅棗茶和薑茶也將強勢回歸，期間限定販售。

說到冬天必吃的甜品，當然是熱呼呼的燒仙草！清原厲害的除了芋泥，古法製作的燒仙草也是饕客最愛，「黑金燒仙草」超澎湃加入芋圓、綠豆、花豆、珍珠還有QQ和硬花生！簡直把整碗燒仙草直接拿來喝。

去年冬天熱夯的歇腳亭燒仙草也悄悄再度復出！換上好復古杯裝，每一口都喝得到芋圓、珍珠、紅豆和硬花生，「半杯料都是仙草」還貼心附上長湯匙，為了方便大家嚼嚼好料。不是咀嚼重度患者的人還可以選「芋圓鮮奶仙那樣」，一樣可以吃到滑溜仙草喔。

▲古法製作的八時神仙草，已陸續在全台各地插旗。（圖／八時神仙草提供）
▲古法製作的八時神仙草，已陸續在全台各地插旗。（圖／八時神仙草提供）
說到燒仙草當然不能錯過以無鹼、原料高比例老靈魂方式製作的八時，釋放天然膠質的純仙草，吃起來「有點苦、有點回甘的青草味」，是市面上少見的口味，獨特打造仙草奶茶加入珍珠、粉粿等配料一起嚐鮮。當然冬季限定的招牌燒仙草盛盤和鮮奶紅豆紫米粥盛盤，也都不能錯過。

▲初韻熱楊枝甘露，超滿一杯簡直「芒果界小貴婦」。（圖／初韻提供）
▲初韻熱楊枝甘露，超滿一杯簡直「芒果界小貴婦」。（圖／初韻提供）
搶手的冬季手搖新品，再推薦初韻「熱的楊枝甘露」！選用芒果、椰奶和酸甜葡萄柚果肉，加上Q彈西米露的Q彈療癒飲品，料多超實在，即日起至12/5還有第二杯半價優惠。

春芳號期間限定「紫薯歡你」活動，即日起至11/30加入Line會員輸入888可以獲得紫薯系列兩杯88折的優惠，有夢幻的紫薯鮮奶綠和紫薯綠茶拿鐵兩款新品。而且現在推出冬季熱飲全部加大不加價，超暖心。

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