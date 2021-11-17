影／史上最誇張！高雄跨年晚會規格邀4金卡司、雙舞台
繼迷迷村186幅大壁畫成為台灣燈會會前會亮點，高市府今(17)日繼續公布會前會菜單，強調史上最誇張、4金卡司和雙舞台的跨年晚會就在高雄！同時今年的跨年晚會並將設置蓬萊、高流雙舞台，地點就選在駁二蓬萊商港區及甫開幕的高雄流行音樂中心，也呼應「2022台灣燈會在高雄」愛河灣、衛武營的雙主場。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-17 10:40:32
今年的跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」如同即，準備以愛河灣、衛武營雙主場迎接全國民眾到訪，今年「2022高雄跨年晚會」也呼應台灣燈會雙主場，同步推出強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」雙舞台隔海進行音浪大PK！除了雙舞台外，高雄跨年卡司也保證金光閃閃，卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容，數量更是全臺之最！高市府也會陸續公布黃金陣容及跨年精彩活動，敬請拭目以待。
高市府表示，今年高雄跨年晚會，延續去年「跨百光年」參加繆斯設計獎（MUSE Design Awards）勇奪鉑金獎殊榮的光芒，打造全國唯一的霸氣雙舞台，並同時上演精彩跨年大秀。市府選在駁二蓬萊商港區及10月開幕的國家級指標場館「高雄流行音樂中心」，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點。
值得一提的是，高市府在金年的跨年晚會「蓬萊舞台」上，將推出橫掃金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界「黃金陣容」；「高流舞台」則是高流開幕後首辦跨年活動，演出卡司堪稱流量保證。
「2022高雄跨年晚會」延續跨百光年最閃耀的光芒，秉持「發光高雄，聚光台灣」的精神，替「2022台灣燈會在高雄」國家級盛典先打頭陣，高雄將以港都特有的熱情活力，展開雙臂邀請民眾到高雄體驗歡樂節慶氛圍，幸福迎接嶄新的一年。