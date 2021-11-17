綠與新住民談公投　鄭文燦、林飛帆盼投票保護第2個家

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鄭文燦表示，這次的公投，攸關桃園市民的未來，除了大潭電廠的興建能夠讓發電量提升外，核四廠一旦發生核災，桃園也在災害範圍內，無法避免。
鄭文燦也認為，拒絕美豬，等同於讓台灣的國際地位停滯不前，且台灣加入CPTPP與否，進出口關稅相差8%，對台灣的企業影響甚鉅。
鄭文燦更表示，2018年出現的選舉亂象導致計票到凌晨3時，自己也是受害者之一，因此拒絕公投綁大選，避免選舉亂象再現。
鄭文燦指出，這次的公投，可以看見在野黨用各種操弄、散播錯誤訊息的方式混淆人民，對此更呼籲大家站出來，投下四個不同意票，讓台灣更安定。
林飛帆表示，台灣的民主經歷了跌跌撞撞的過程，才走到今天的樣貌，1218的公投攸關了新的轉型關卡，期待新住民能夠一起與台灣向前跨，與國際社會接軌，為了環境、能源轉型、為了不要讓下一代活在核災的恐懼中。
林飛帆同時身為民進黨新住民事務委員會的委員，看到新住民用中文分享自己對公投四案的想法，深受感動，期許能與新住民一起保護台灣，投出期待的未來。
林飛帆也透過臉書表示，自己雖然沒有新住民背景，但因為過去一年來擔任民進黨新住民事務委員會的委員，也多了不少和新住民姐妹互動的機會，聽他們分享了許多生活中的困難，和對政府政策的建議。昨天第一次聽到他們用中文流利的表達對四項公投的擔憂，以及對台灣未來的想法。許多新住民姊妹來到台灣超過20多年，他們見證了台灣的蛻變，見證台灣民主逐漸茁壯，而他們之中的許多人都有孩子，也時時刻刻關心小孩的未來，希望他們有更好的機會，希望他們能活在沒有核災恐懼的將來，也希望他們所成長的民主環境能更健全。
林飛帆說，聽完他們分享，其實心裡是很感動的。自己跟他們說，真希望有天也能用你們的母語，跟你們一起討論台灣的公共政策。那個時候的台灣，一定是個更多元、更平等的台灣。
民進黨婦女部主任許嘉恬表示，台灣的新住民人數已經超過56萬人，桃園達6萬3千人，是全國新住民第4多的縣市，鄭文燦市長上任後，是第一個設立新住民文化會館，也是第一個在公部門設立新住民事務科的市長，桃園是一個重視新住民，展現多元文化的城市。
許嘉恬表示，新住民來到台灣，以台灣為家，而年底的公投，攸關台灣家園的國際經貿、產業升級、能源轉型，生活品質等，對未來的發展至關重要。本次特別於桃園舉辦新住民朋友專場公投說明會，期待新住民姐妹發揮溫柔而堅定的影響力，一起讓台灣朝對的方向邁進。
12月18日將進行四項公投，民進黨全黨總動員，民進黨婦女部也規劃在全台舉辦至少8場的全國巡迴公投座談會，向婦女及新住民族群說明「四個不同意」，期待透過女性堅韌的力量，在年底為台灣未來投下關鍵的一票。