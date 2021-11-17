貴婦買7萬大衣退款不成大鬧！脫序咆哮　警壓制上銬管束

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不料熊女收到貨品後，認為尺寸不合沒修改符合預期，且標牌上顯示S Max Mara、製造地為中國大陸，質疑商品被調包，更指稱該件外套在專櫃上的售價是官網的3倍，向店家要求退貨退款卻被冷處理，兩人對商品和售後服務不滿，因此在15日前往南山微風專櫃向櫃員理論。
在店家堅決修改剪裁後不予退款退貨的立場下，雙方爆發衝突，警方獲報後到現場處理糾紛，熊女卻情緒激動開始咆哮，甚至還出手破壞，險毀損店家物品，員警見狀喊出「管束」，並亮出手銬將其壓制在地，整個過程中熊女因反抗在頭部鈍傷、手腕處也有挫傷。
熊女丈夫對此買賣跟警方執法過程不滿，於網路上寫下事件經過，也質疑警方施以管束上手銬有執法過當疑慮。對此，信義分局三張犁派出所表示，在15日晚間20時許，接獲微風南山報案發生消費糾紛，到場了解後熊女情緒激動，出現叫囂、毀損商家物品的脫序舉動，經在場員警制止不聽，遂依警察職權行使法實施管束，處置過程均符合法律規定及勤務規範。
針對此事，品牌代理商華敦集團 Fairton Taiwan發表聲明表示，該公司為唯一合法之Max Mara台灣代理商，本公司所販售之商品皆為品牌正品，而商品訂價皆遵守代理商合約及規範辦理；至於其他網路商品之價格，皆與本公司品牌正品無關，且本公司亦已依該名消費者之指示進行袖長修改服務，本公司保有相關修改證明資料。
華敦集團說，該網友及其配偶於110年11月15日在本公司微風南山門市情緒激動、有叫囂及毀損物品之脫序舉動，該公司將併同上開不實指控而誹謗公司聲譽等，蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之法律處理程序，倘該網友不立即撤除該等不實指控，該公司再次鄭重否認並重申保留法律追訴權。（編輯：林莞茜）