張景森嗆集體智商13歲　時力赴行政院邀辯論

行政院政務委員張景森日前稱時代力量針對公投議題「集體智商只有13歲」引來批評，時代力量今（17）日上午前往行政院，要求張景森接受辯論。時力秘書長白卿芬說，政委應該跟對公投有不同看法的人積極溝通，而非使用放話方式，時力決定用辯論方式，讓真理越辯越明。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-17 10:36:39｜2021-11-17 10:36:59
時代力量秘書長白卿芬、發言人余佳蒨、台北黨部副執行長劉仕傑3人今帶者辯論邀請函到行政院，邀請張景森針對公投議題與時代力量辯論，最終由行政院內官員接下邀請函。
余佳蒨表示，張景森政委多次在臉書發文，關心時代力量公投立場，時力非常樂意與張景森討論，但身為政委卻非就事論事討論，而是表達時力集體智商只有13歲，對於這種政治口水評論感到遺憾。
白卿芬指出，公投重要性是直接民權，張景森在政壇這麼久，連這樣事實都不知道，那還配在這個位置上面嗎？公投是全民經過理性參與、投票做出的結果，時力的建議是專家討論、辯論的共識，難道這只有13歲智商嗎？
劉仕傑說，對於張景森的批評感到錯愕，有環團還說13歲的時力比已經老人癡呆的民進黨還要好。不對環團的批評背書，但也不希望政府有老年癡呆症，想請問張景森願意跟時代力量辯論嗎。
另外劉仕傑也提到，僑委會臉書公然寫反美豬的資訊，政府公開資訊時要用詞精確，投主文沒有寫反美豬，僑委會去寫反美豬，這樣做法適合嗎？人民心中自有一把尺。