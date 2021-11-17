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反萊豬煙硝四起　蔣萬安轟蔡英文臉書：混淆視聽

▲國民黨立委蔣萬安今（17）日於會前受訪直指，總統蔡英文昨（16）日臉書貼文內容是「混淆視聽」。（圖／記者黃仁杰攝,2021.11.17）
▲國民黨立委蔣萬安今（17）日於會前受訪直指，總統蔡英文昨（16）日臉書貼文內容是「混淆視聽」。（圖／記者黃仁杰攝,2021.11.17）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-17 10:36:40｜2021-11-17 11:14:09

1218公投進入倒數一個月，其中對於「反萊豬」議題，由於與民生食安切身相關，也引起許多國人共鳴。國民黨立委、立法院社福衛環委員會招委蔣萬安今（17）日於會前受訪直指，總統蔡英文昨（16）日臉書貼文內容是「混淆視聽」，呼籲國人無論支持或反對，踴躍投票捍衛自己與下一代健康。

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蔡英文昨日於臉書上貼文表示，國人消費的美牛量為美豬的4倍，而馬政府執政時，也開放符合國際標準的含萊劑牛肉，台灣進口9年多以來，至今都沒有傳出相關的食安問題。

對此，蔣萬安抨擊，民進黨傾全黨之力花大錢操作公投，蔡英文的臉書完全是魚目混珠、混淆視聽，國人每年食用豬肉的數量年年高於牛肉，農委會也將萊克多巴胺列為禁藥，禁止豬農使用，教育部也不讓學生食用，軍方也不讓軍人食用，「因為知道對人體有害」。

「那為什麼要開放含有萊劑的豬肉進口？為什麼要讓一般民眾食用？」，政府也沒有做好標示，讓民眾可以選擇吃或不吃，那民眾就會用選票來捍衛自己和下一代健康。

「行政院、總統府和民進黨團用盡所有資源操作公投，我想我們沒有這樣的資源」，蔣萬安指出，「我們沒辦法搭起華麗的舞台，或是漂亮的螢幕看板，但我們有的是決心和意志力」，國民黨不管在路口、市場，會持續與民眾面對面對話，用這樣的方式，宣傳年底的公投，希望國人不論支持或是反對，踴躍出來投票。
 

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