環團再拋三接移至台北港 王美花：耗時11年且有航安疑慮
12月18日將舉行四大案公投，針對中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁議題，環團昨日再度拋出三接遷往台北港的方案，並強調時程最多只要5.5年，更節省1300億元經費。對此，經濟部長王美花今（17）日回應，台北港方案耗時至少11年，且有航安疑慮，可行性不高。
記者彭夢竺／台北報導
2021-11-17 10:42:32
藻礁公投推動聯盟昨日召開記者會再次提出三接的替代方案，認為遷址台北港N7-N9方案比政府提出的外推案更可行，時程最多只要5.5年，還能省下1300億元。王美花今日出席立法院經濟委員會時回應，2018年有探勘評估過，只是台北港已是越來越繁忙的商港，交通部當時就有提出，在商港裡若有天然氣船進出，會有航安疑慮。
王美花指出，如果要遷到台北港，勢必要重新找一塊地，要填土、填地來造港，還要造接收站，「最重要的是要拉50公里的管線，這些都要經過地方居民同意、環評也要過，工廠也要克服難關。」這樣下來估計至少要11年的時間，可行性不高。
王美花強調，環團關心藻礁的保育，目前的三接的外推方案，已經完全避開岸邊的潮間帶，對藻礁生態也會做最大程度的保護，且透過外推的方式，港區成為開放海域不會造成所謂的突提效應，期望爭取民眾支持。