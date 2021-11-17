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批國民黨騙人民　管碧玲揭公投綁大選「沒有比較省錢」

▲民進黨立委管碧玲揭露，國民黨說要同意公投綁大選的理由都是騙。（圖／管碧玲辦公室提供）
▲民進黨立委管碧玲揭露，國民黨說要同意公投綁大選的理由都是騙。（圖／管碧玲辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-17 10:43:05

針對年底四大公投案中的「公投綁大選」一案，民進黨立委管碧玲今（17）日表示，國民黨說要同意公投綁大選的2個理由都是騙，而自己也將代表民進黨出席公投電視說明會，闡述為甚麼應該反對公投綁大選。

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管碧玲說，國民黨說公投綁大選比較節省公帑，但根據中選會的資料顯示，公投如果單獨辦理，一次確實要花費8億5700萬；而如果大選合併辦理公投，以最保守的估計，也就是以不增加人力的情況來計算，基準數就是4億4000萬，如果公投不只一案，第2案起，每增加1案至少增加1.1億元。以這一次的4案來計算，舉辦公投增加的費用，就是4.4+1.1+1.1+1.1，亦即約7億7000萬。

管碧玲說，以4個公投題目來計算，國民黨主張的公投綁大選制度，每一輪4年下來，比民進黨主張的隔年公投隔年選舉，要更浪費15億4千萬元。數字很清楚，一看就知道，國民黨一直說的節省公帑，其實是隱瞞事實，用話術迷惑人民。

管碧玲接著說，國民黨第2個主張公投綁大選的理由，是為了提高投票率，才能真正保障人民公投的權利。但回顧歷史，事實證明，公投綁大選無關公投的投票率，公投的題目和政黨的態度才是投票率的關鍵。

管碧玲說，以過去公投綁大選的事實來看，大選的投票率很高，但是綁在一起的公投，投票率和大選的投票率卻有嚴重的落差，每一次都是如此。其中，最低的投票率為26%，甚至比罷免前桃園市議員王浩宇的投票率28%還要低；最高的投票率55%，也只比罷免前立委陳柏惟的投票率51%多一點點。公投的題目不同，即使綁著大選，投票率還是可以很低。

管碧玲分析，除了題目有影響，政黨的政治操作，也是影響投票率的因素。國民黨過去在公投綁大選的時候，曾經傾全力在拉低公投的投票率，大家都記憶猶新，事實證明國民黨對公投，在乎的是政治利益，而不是公投的投票率。

管碧玲表示，台灣的經驗告訴大家，公投綁大選無關公投的投票率，公投的題目和政黨的態度才是決定公投投票率的因素。照目前民調預估，這次公投是投票率，甚至上看60%。比任何公投綁大選的公投投票率都更高。

管碧玲說，國民黨主張公投綁大選總共有3個理由，今天先揭露這2個謊言，第3個理由的荒謬與其他更勁爆的內容，之後陸續再來談。

▲（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲（圖／翻攝自管碧玲臉書）

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