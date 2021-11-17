高端混打有依據？陳時中坦言：沒什麼科學證據

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不過目前台灣尚無國產高端疫苗混打其他疫苗安全性與有效性資料，指揮中心決策有何依據？陳時中今出席社會福利及衛生環境委員會，會前受訪時直言「沒有什麼科學證據」，開放混打是ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）決定，在安全性方面個別疫苗都有基本安全性在，若符合一定間隔時間接種，基本上不會有加成效應。
根據食藥署資料，10月有三批次（批號SP2102V、SP2103VSP2104V）共23萬7000劑高端疫苗，效期分別只到今日、20日與24日，被問及此事，陳時中坦言，「我倒沒有收到這樣的訊息，不過效期到今年底的疫苗大約還有800劑庫存量。」
至於前副總統陳建仁也接種高端疫苗，是否建議接種其他疫苗以利未來出訪其他國家，陳時中則認為不用重打。針對第15輪疫苗施打擬開放混打，他則鬆口，預計今明兩天就會確定，但對於BNT混打莫德納專家則暫無建議。
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