影／俄炸毀舊衛星！太空人被迫避難 多國譴責：不負責任
▲俄羅斯15日在擊毀一枚老舊人造衛星的過程中，被指控產生大量碎片，危及太空安全，七名太空人被迫躲進國際太空站。示意圖。（圖／翻攝自NASA）
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▲俄羅斯15日在擊毀一枚老舊人造衛星的過程中，被指控產生大量碎片，危及太空安全，七名太空人被迫躲進國際太空站。示意圖。（圖／翻攝自NASA）
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-17 11:16:32｜ 2021-11-17 12:44:16
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日指出，俄羅斯進行一次飛彈試射，擊毀一枚老舊的俄羅斯人造衛星，但衛星被擊毀後卻產生了大量碎片，迫使國際太空站的7名太空人必須暫時躲進太空艙避難，美方指責俄羅斯此舉「危險、魯莽又不負責任」，俄方則稱這些碎片已經離開了國際太空站軌道。
綜合外媒報導，普萊斯表示，俄羅斯進行了一次「危險且不負責任」的飛彈試射，以一枚反衛星飛彈炸毀了俄方自己的一顆老舊衛星，產生1500片大小足以顯示在雷達上的「可追蹤碎片」，還有超過成千上萬塊無法追蹤、體積較小的碎片，並稱這些碎片在太空中飄散至地球軌道，將對國際太空站及其他軌道衛星造成威脅。
美國國家航空及太空總署（NASA）表示，國際太空站上7名人員被叫醒，被迫返回太空船避難準備即時脫離危險範圍，國際太空站上目前有4名美國人、1名德國人及2名俄羅斯人，這些衛星碎片的威脅將會持續數日，且極有可能對未來的研究造成影響。
▲俄羅斯15日擊毀老舊衛星，製造大量太空碎片。示意圖。（圖／翻攝自NASA） 俄羅斯聯邦航天局對此回應，目前這些碎片已經離開了國際太空站的軌道，所以太空站處於安全區域，並否認這次實驗具危機性，俄羅斯聯邦航天局局長羅戈津（Dmitry Rogozin），也於當地時間16日，與抵達莫斯科的美方代表會面，雙方將就太空垃圾接近國際太空站等問題進行討論。
不過俄方的舉動也引來多國抗議譴責，美國太空司令部司令狄肯森（James H. Dickinson）上將批評，俄羅斯「反對太空武器化」根本虛偽，這些實驗清楚證明俄羅斯仍持續研究對所有國家造成威脅的反太空武器，法國外交部與國防部周則共同聯合聲明，強烈譴責俄羅斯試射反衛星導彈「破壞穩定、不負責任」，英國國防部部長華勒斯（Ben Wallace）則表示，此次測試產生的碎片將導致衛星與載人任務在未來幾年面臨額外風險。
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