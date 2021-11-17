亞灣區奢華精品酒店標竿 晶英國際行館再獲國際大獎肯定
於2017年華麗揭幕的「晶英國際行館」攜手同屬御盟集團的永添藝術，於館內推動藝術精品永續發展、結合高端旅宿服務及極致餐飲饗宴，在高雄亞洲新灣區奠定奢華精品酒店標竿。今年11月更獲頒《世界精品酒店大獎》亞洲最佳城市探索者酒店大奬殊榮，也是繼2020年一舉拿下美國《繆斯酒店大獎》雙料首獎、開幕至今屆滿四年獲得第九座世界級服務、精品及藝術酒店獎項的肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-17 12:21:25
《世界精品酒店大獎Boutique Hotel Awards》為全球第一、也是唯一專屬國際精品飯店獎項評選的國際機構，2021年全球共計30家精品酒店獲評選殊榮，晶英國際行館於亞洲最佳城市探索者酒店大獎類別中脫穎而出，為台灣飯店史上首座世界精品酒店大獎、2021年亞洲唯一最佳城市探索者酒店的頂級藝術精品酒店。
為與喜愛晶英國際行館的貴賓一同歡慶四周年並分享榮耀，精心呈獻《好4成雙｜行館歡慶週年活動》住宿、餐飲及線上購物獨家優惠。即日起至2021年12月29日止，雙人成行平日入住擁有18坪超大空間的市景客房享限定優惠價，除贈送翌日養生晨食外，還可享用Grill Ukai歐陸西餐套餐餐盒、雲垂酒吧特調茶酒及視房況延遲退房等禮遇。
11月全月週年慶期間更可享有用餐免服務費優惠品嚐Grill Ukai西餐經典料理；引發熱烈迴響的《Ukai-tei Kaohsiung獺祭燒酎金箔蛋糕》，今年12月將夢幻再現，特別推出早鳥預購8折限定優惠。
而疫情期間全面優化的線上購物系統，除整合行館香氛、浴袍備品等特色商品於線上販售外，由Ukai-tei Kaohsiung日籍最高級別雙主廚領軍獻上的外食選單，以及雲垂樓廚藝團隊精選有機認證食材，呈現多道歐陸摩登冷凍即食料理等，搭配線上訂購點餐、行館專人派駐車道提供免下車自取服務，及11月週年慶期間於行館線上購物商城消費，再享指定商品消費滿$1,000之免運費禮遇。