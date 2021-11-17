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中媒猛報拜登「不鼓勵獨立」說法　王丹：雙方事先討論的

▲拜習會後，中媒多以美國總統拜登「不支持台獨」詮釋美方說法，中國民主運動人士王丹則認為這個說法可能是「雙方事先討論好的」。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜習會後，中媒多以美國總統拜登「不支持台獨」詮釋美方說法，中國民主運動人士王丹則認為這個說法可能是「雙方事先討論好的」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-17 12:43:27

由美國總統拜登和中國國家主席習近平進行的視訊會議「拜習會」已經落幕，會後中媒多以「拜登不支持台獨」方式詮釋拜登說法，但白宮紀要卻並未提到此表述。而拜登16日接受媒體訪談時則再度表示美國支持台灣關係法，「它是獨立的，由它自己做決定」，中國民主運動人士王丹則分析拜登此說法背後含意，並稱「這樣的口徑，很有可能是雙方事先討論好的」。

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拜習會閉門對話超過3個半小時，中國民運人士王丹認為，儘管此次對談各說各話沒什麼新意，但中國在「拜習會」贏得了4個面子，對於習近平鞏固連任之路很有利，加上其中台灣的安全問題備受國際關注，中方通稿稱，美國總統拜登在會中指「美方不支持台獨」是一大勝利，一句「#拜登不支持台獨」更是迅速登上社群網站熱搜排行成為中國熱門討論話題。

王丹指出，拜習會對於中方的意圖來說就是「大內宣」，要向黨內和民間顯示中共已經搞定美國了，而拜登重申反對「台獨」，就是中方最希望得到的承諾，哪怕是一句空話和老話，這也是中國贏下面子的一刻。

▲拜登與習近平的視訊峰會，在歷時3個多小時後落幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲王丹認為習近平在視訊峰會後贏下不少面子。（圖／美聯社／達志影像）
拜登今（17）日在新罕布夏州接受媒體訪問提及拜習會後台灣議題進展，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照『台灣法』的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定」。對此，王丹認為，「當然可以說『不鼓勵』不是『反對』」，但拜登其實完全沒有必要說這句話的，一旦拜登說了「不鼓勵獨立」，中國理解成「反對」就有根據了，並分析「這樣的口徑，很有可能是雙方事先討論好的」。

事實上，拜習會上談及台海議題，習近平敦促拜登勿在台灣問題上「玩火」，並威脅台灣分裂分子如果突破紅線，中方將被迫採取必要行動；而拜登雖然強調堅守一中原則，但美方堅決反對任何一方單方面改變台海現狀或破壞台海和平，惟會後雙方表述出現落差，中國外交部副部長謝鋒均與中方通稿、國內媒體皆稱拜登會中不支持台獨，但美方的白宮會議紀要與聲名鵲完全未見拜登有此表述。

▲美國總統拜登前往新罕布什爾州出席活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登前往新罕布什爾州出席活動。（圖／美聯社／達志影像）
《德國之聲》中文網引述澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析指出，拜登的發言留下剛好足夠的模糊空間，讓習近平得以做「創造性的詮釋」。宋文笛認為，拜登將台灣議題與新疆、香港和其他人權問題區隔看待，並在「一中政策」留下模糊性，可以被視為容許習近平在中國國內操作的一種方式，但美國實際上並未做出任何讓步。

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