中媒猛報拜登「不鼓勵獨立」說法　王丹：雙方事先討論的

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王丹指出，拜習會對於中方的意圖來說就是「大內宣」，要向黨內和民間顯示中共已經搞定美國了，而拜登重申反對「台獨」，就是中方最希望得到的承諾，哪怕是一句空話和老話，這也是中國贏下面子的一刻。
拜登今（17）日在新罕布夏州接受媒體訪問提及拜習會後台灣議題進展，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照『台灣法』的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定」。對此，王丹認為，「當然可以說『不鼓勵』不是『反對』」，但拜登其實完全沒有必要說這句話的，一旦拜登說了「不鼓勵獨立」，中國理解成「反對」就有根據了，並分析「這樣的口徑，很有可能是雙方事先討論好的」。
事實上，拜習會上談及台海議題，習近平敦促拜登勿在台灣問題上「玩火」，並威脅台灣分裂分子如果突破紅線，中方將被迫採取必要行動；而拜登雖然強調堅守一中原則，但美方堅決反對任何一方單方面改變台海現狀或破壞台海和平，惟會後雙方表述出現落差，中國外交部副部長謝鋒均與中方通稿、國內媒體皆稱拜登會中不支持台獨，但美方的白宮會議紀要與聲名鵲完全未見拜登有此表述。
《德國之聲》中文網引述澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析指出，拜登的發言留下剛好足夠的模糊空間，讓習近平得以做「創造性的詮釋」。宋文笛認為，拜登將台灣議題與新疆、香港和其他人權問題區隔看待，並在「一中政策」留下模糊性，可以被視為容許習近平在中國國內操作的一種方式，但美國實際上並未做出任何讓步。