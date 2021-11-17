遭影射是抓耙子「A143」 黃偉哲：我不是、已向警局備案
台南市長黃偉哲被影射在台大時期就成為抓耙子，因胸悶急診住院休息兩天的的黃偉哲今（17）天上午前往家樂福視察物價及平價專區時，對於被影射就是檔案中的A143，是當時體制下的國民黨「線民」，當媒體問會不會像黃國書一樣，黃偉哲正面回應「我不是」，並對於當時的紀錄真實性存疑。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-11-17 12:45:47
黃偉哲也在臉書針對此事回應：「市民朋友大家好：感謝您的關心，經過兩天的健康檢查後，目前身體並無大礙，請大家放心。在休養兩天後，氣力尚在恢復中，相信很快可以回到市政工作。至於日前有境外帳號，在社群論壇以不實謠言攻擊本人乙事，我已就此事向警察局備案，並採取相關法律行動，以正視聽。再次謝謝大家的關心。」
對於有網友在PTT發布當時的線民佈建名單，指出南部某黃姓政要就是編號「A143」，並隱射台南市長黃偉哲就是檔案中的編號「A143」，黃偉哲今天表示，做這樣無謂的臆測，只能說，在3、40年前的學運年代，其實學生都是沒有權力的，沒有權力的人也不會有什麼東西能相互出賣，憑特務或情治機關的紀錄就說是或不是，真實性令人質疑，學生之間本來就沒有東西可以出賣，對於媒體問到會不會像黃國書一樣，黃偉哲強調「我不是」，更何況這是境外帳號的攻擊。