發展半導體產業　陳其邁向聯發科招手

繼台積電落腳高雄楠梓後，聯發科是否也將跟進，高雄市長陳其邁今(17)日表示，「晶圓製造」及「全球封裝測試」等兩大廠都在高雄投資，若是要發展完整半導體產業，IC設計是重中之重，聯發科也是全球競爭力廠商，高雄會「向他們招手」，提供投資環境吸引，發揮「1+1+1大於3」的效果。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-17 14:10:15｜2021-11-17 14:10:52
高雄市府從年初就組成專案團隊，替台積電量身打造專屬政策，改善外界對高雄缺水、缺電、缺土地的刻板印象，成功得到台積電的青睞，最後選擇落腳高雄，而聯發科執行長蔡力行也透露，台積電高雄設廠若合適的話，「聯發科也會去投資」。對此，陳其邁上午在議會做出上述回應。
陳其邁指出，半導體有三塊，一個是IC設計，一個是晶圓製造，另外一個封裝測試，誠如大家所知道的，在晶圓製造與全球的封裝測試兩大廠都在高雄投資，所以高雄要發展完整的半導體生態系，IC設計是重中之重，所以高雄市對於任何在晶片設計的公司都非常歡迎，這也是高市府的目標。
同時，陳其邁也認為，如果相關產業再加上現在5G或者是車用等應用晶片，其實在全球，不僅是供貨短缺，有需求也會帶動設計、設計帶動製造，特別是整體生態供應體系，聯發科是全球競爭力廠商，高雄也會「向他們招手」，提供投資環境吸引，發揮「1+1+1大於3」的效果。他強調，未來高雄整個半導體，從設計、製造到封裝都是最好地方。