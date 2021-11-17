NBA／稱讚前隊友Curry KD：他是MVP、名人堂等級球星
金州勇士今日以117:99大勝布魯克林籃網，雖然球隊失利，但「KD」Kevin Durant還是相當有風度地稱讚前隊友Stephen Curry的表現，直言後者就是MVP和名人堂等級的球員。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-17 13:12:03
Durant和Curry一同為灣區效力過3個賽季，3次闖進到NBA總冠軍賽，2次成功奪冠，讓這支勇士成為史上最強大的球隊之一。如今兩人雖然各為其主，但賽後依舊展現好交情，互相擁抱致意。
今天Durant發揮不佳，19投僅6中、砍下19分，而Curry則是投進9顆三分球、得到37分，勇士在第三節打出35:18的攻勢拉開比數，並且就此底定勝負。
受訪時Durant稱讚前東家已經達到了一個新的等級，同時也希望自家球隊能盡快跟進，直言這場比賽讓他們獲益良多。而對於Curry，他也不吝嗇地給予稱讚。
「他現在是MVP和名人堂等級的球員，他完成了很多事情，非常專注比賽、並且充滿能量去打球，要對他表示敬意。」Durant接著表示，「我們在第三節不在狀態，讓勇士得到了一些輕易上籃的機會，他們的防守給我們帶來了很大的麻煩。」