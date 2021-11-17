聯發科隨台積電到高雄？陳其邁：非常歡迎

繼台積電宣布要到高雄設廠後，聯發科執行長蔡力行也在昨（16）日提到聯發科與台積電合作密切，如果適合，聯發科當然會去，也感興趣，高雄市長陳其邁今天也向聯發科招手表示「非常歡迎」，希望提供好的投資環境，吸引他們一起來，能夠發揮IC設計、晶圓製造、封裝測試1+1+1大於3的效果，高雄一定是個好地方。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-17 13:14:44｜2021-11-17 13:14:53
高雄市長陳其邁在議會休息時間被問到「聯發科會不會也跟隨台積電腳步到高雄？」，陳其邁說，半導體產業有三塊，一個是IC設計，一個是晶圓製造，另外一個封裝測試，誠如大家所知道的，我們在晶圓製造與全球的封裝測試兩大廠都在高雄投資，所以我們要發展完整的半導體生態系，IC設計是重中之重，所以我們對於任何在晶片設計的公司都非常歡迎，這也是我們的目標。
陳其邁指出，加上現在5G或者是車用等應用晶片，其實在全球，不僅是供貨短缺，更多的應用服務包括5G AIoT的應用服務設計，有需求當然就會帶動設計，設計就會帶動晶圓製造然後封測，這個是整體的生態系。
陳其邁強調，對於像聯發科這種全球相當具有競爭力的廠商，高雄也要向他們招手，提供好的投資環境，吸引他們一起來，能夠一起發揮1+1+1大於3的效果，所以他認為未來在高雄，整個半導體從設計、製造到封裝，都是最好的地方。