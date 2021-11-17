PLG／曾和林書豪當過隊友　新北國王簽下第3名洋將麥卡洛

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2018 年麥卡洛轉戰中國 CBA 山西汾酒，2019 年在菲律賓 PBA 大放異彩，飛身火鍋與暴力灌籃成為他的招牌，曾創下單場51分瘋狂紀錄，單季繳出場均 32.4 分、15.1 籃板的怪物級成績，帶領生力啤酒隊奪得總督盃冠軍，一度成為菲律賓歸化目標。後來也在南韓 KBL、立陶宛、巴林、波多黎各等聯賽留下足跡。
「看過麥卡洛的 Highlight 就知道他的能力有多強，相信他的灌籃能夠滿足所有新北國王的球迷，我們的籃筐也要鎖得更緊，避免被他扯下來！」新北國王總經理毛加恩說道，「麥卡洛能夠鎮守禁區也能夠從外圍發動進攻，補足我們禁區身高的問題，越來越期待開季的比賽。」
總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，麥卡洛進攻範圍也非常的廣，運動能力也非常的出色，攻守兩端都能帶給球隊非常大的幫助。他擁有NBA與許多亞洲聯賽的經歷，相信他能夠快速融入球隊，而且也非常的年輕，還有很大的未來性。
新北國王兩名洋將杰倫（Jerran Young）、湯瑪士（Thomas Welsh）已經抵達台灣隔離中，球隊體能教練安排訓練菜單，並特別送訓練器材搭配飯店準備的健身腳踏車，讓他們在隔離期間調整狀況，準備好出關後立即加入團隊訓練，趕上開季的比賽。