城中城判定危樓 高市府今公告12／17拆除原址興建公園
高雄城中城大樓大火發生後，經高市三大公會進行結構安全鑑定為危樓、建議拆除；高市工務局今(17)日公告，大樓住戶限期一個月內須完成搬遷，12月17日將進行強制拆除。同時，城中城大樓原址周邊相鄰建築物，市府都發局也將專案全額由市府負擔進行建築物牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-17 14:30:00
工務局依據建築法第81條規定，主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除；逾期未拆者，得強制拆除之。
第82條規定，因地震、水災、風災、火災或其他重大事變，致建築物發生危險不及通知其所有人或占有人予以拆除時，得由該管主管建築機關逕予強制拆除。
工務局表示，基於公共安全及考量原住戶搬遷時間，今天到城中城大樓張貼公告限期住戶一個月內必須完成搬遷，屆時該局將進行強制拆除作業，拆除後原址將興建鄰里公園。
高市府指出，都發局在災後第一時間即透過「社會住宅包租代管」計畫，提供200餘戶物件，協助城中城住戶入住更安全平價的居住環境，目前已有35戶接洽租屋，11戶簽約入住。
社會局也自本月5日、9日、12日及16日已完成4梯次、42戶受災戶搬家，除了協助受災戶搬家、安置，一對一的社工服務也都持續進行，同時也協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定正常的生活。
根據高市府地政局調查，城中城大樓有388位所有權人，對於高市府所提跨區區段徵收方案，該局已於11月15日寄發意願調查問卷，並告知拜訪日期，已於11月16日起陸續逐戶拜訪，以了解各所有權人的意願。