高雄跨年4金雙舞台　呼應2022台灣燈會雙場域

即將登場的「2022台灣燈會在高雄」準備以愛河灣、衛武營雙主場迎接全國民眾到訪，「2022高雄跨年晚會」也呼應台灣燈會雙主場，同步推出強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」雙舞台隔海進行音浪大PK，卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容，高市府將陸續公布黃金陣容及跨年精彩活動。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-17 13:45:15
今年2022高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，延續去年「跨百光年」參加繆斯設計獎（MUSE Design Awards）勇奪鉑金獎殊榮，打造全國唯一的霸氣雙舞台，並同時上演精彩跨年大秀，今年市府特地選擇在駁二蓬萊商港區及10月才風光開幕的國家級指標場館高雄流行音樂中心，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點。
高雄市長陳其邁笑說，今年的跨年一定要到高雄，你一定會找到你喜歡的偶像，再加上無敵海景、熱情的市民，跨年沒有其他選擇，就是歡迎大家來高雄，加上高雄還有高雄開就賺，也對接中央八大券，有吃又有拿，也希望大家要來要趁早，因為飯店真的很難訂，這部分請大家先可以開始馬上行動了，笑說他只宣傳今天而已。
高雄市政府指出，去年因應全面防堵疫情，全台跨年晚會幾乎全數改為線上直播；今年在全民防疫有成、全台疫苗覆蓋率提高情形下，民眾參與各項大型活動信心回流，也對跨年活動滿懷期待；2022高雄跨年晚會雙舞台鄰近輕軌駁二大義站、真愛碼頭站，市府也鼓勵搭乘大眾運輸前來參加；周邊更鄰近人氣景點大港橋、駁二藝術特區及愛河灣，搭配遼闊的高雄港景，保證美照拍到手軟。