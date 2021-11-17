西螺果菜市場爆兇殺案！搬運工遭同事砍傷 現場血跡斑斑
17日中午，雲林西螺果菜市場驚傳持刀砍人案，一名擔任搬運工的32歲王姓男子，疑跟同事因行車糾紛發生口角，遭對方烙2人嗆聲談判，之後雙方又爆發爭吵，王男遭對方持刀砍成重傷，背部、腹部各中3刀且深可見骨，現場一片血跡斑斑。警消獲報後趕抵，3嫌已逃逸無蹤，王男被緊急送往雲林基督教醫院，因傷勢嚴重、又轉送彰化基督教醫院搶救。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 13:46:58｜2021-11-17 14:29:43
據初步了解，王男之前曾跟同事因行車糾紛發生口角，雙方早有嫌隙且互看不順眼，17日中午，對方找來2人助陣嗆聲談判，不料雙方一言不合又爆發衝突，王男於衝突間被對方持刀砍傷，背部、腹部各中3刀，頓時血流如注、坐臥在地，3嫌於犯案後逃離現場。警消獲報抵達，先重傷的王男送醫治療，目前正循線逮捕涉案兇嫌到案。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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