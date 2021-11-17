春節「7+7+7」檢疫執行有困難 新北籲中央聽地方的聲音
中央公布春節檢疫3方案，其中針對7+7調整為「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理」的「7+7+7」，恐讓地方有執行的困難；新北市長侯友宜認為，第一線會面臨很多的挑戰，且易造成破口，盼中央跟地方能多溝通、調整步伐。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-17 13:49:25
侯友宜今（17）日受訪時表示，7+7調整為7天要在家裡的自主健康管理，尤其家人如果是同住，變成要加強版的健康管理，這對第一線執行的同仁而言，困難挑戰非常的高，執行非常的不容易、面臨很多挑戰，且易造成破口；希望在調整的過程中，中央跟地方能多多溝通，讓大家共同面對、解決困難點。
侯友宜指出，阻絕於境外，絕對是讓國內疫情能夠守住的一個很重要關鍵，不樂見春節期間「阻絕於境外」的管制措施改變作法，如果第一線沒有辦法執行，或執行的困難度會有漏洞，確實易在境內的管控上造成破口；這部分中央一定要好好的省思，不斷去調整步伐及跟地方做好充分的溝通。
侯友宜說，中央要了解很多地方做起來跟想的是不一樣，盼要把地方的聲音聽進去，「該調整就要調整，該另外有一個新的做法，就要有一個新的做法」，如果執行面與政策的落差太大，最後傷害的還是全國人民；此外，新北也不斷擴充防疫旅館的量能，目前已有3家來接觸，盼讓回台的民眾都能夠訂到房間。