孟耿如懷孕3個月亮相只胖胸　笑認「生兒子有隱憂」

30歲孟耿如宣布懷孕，今（17）日挺著3個月孕肚出席第四屆台灣義行獎記者會，只有胸部脹大的孟耿如，腳踩10公分高跟鞋，孕肚幾乎看不出，她和老公黃子佼交往7年、結婚1年，為了「做人」努力許久，終於得償所願，寶寶預計期落在明年5月23日，無疑是黃子佼50歲最棒的禮物。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-17 15:33:23｜2021-11-17 15:57:32
孟耿如體重維持51公斤，她說：「大家都說有孕吐後期就有額度胖，可是我沒孕吐過任何1次。」因為賀爾蒙降低，孟耿如懷孕期間情緒低落，好幾次沒來由地哭，被疫情困在家裡悶壞了，「通常我不麻煩朋友，當我電話撥出去，求助友人帶我出去玩時，他們應該就覺得我的狀況有點嚴重。」最近她和黃子佼吵了2次架，在她懷孕後黃子佼變得比較會讓步，「吵架比較會讓，希望他永遠這樣子。」
孟耿如表示自己是自立自強的孕婦，從不愛米粉湯的她，懷孕後突然喜歡喝米粉湯，但不會使喚黃子佼去買，「我都自己解決。」身邊不少好友送過好孕棉，網紅「那對夫妻」的最靈驗，8月送完就中了，她笑說懷孕後孟爸爸比較緊張，露營不准她敲東西，黃子佼相對淡定，「我們兩個傾向冷靜派，都滿稀鬆平常的。」
當初想要驗孕，是因為胸部整個脹大，孟耿如驗了3次驗孕棒，才敢跟黃子佼報告好消息，黃子佼當下比個「卜派水手」的姿勢，「他覺得自己還很勇猛。」前陣子孟耿如和江宏傑去爬山，新聞出來江宏傑說：「我是不是要跟佼哥下跪？」孟耿如笑說：「黃子佼平常滿大方的，他不太會吃醋。」
孟耿如胎兒長到6、7公分長，她說：「聽到心跳很感動，怎麼那麼快，有活生生的東西，還會動來動去，很奇妙。」黃子佼生男生女都可以，但她私心想要女兒，「女兒像我會很漂亮，像爸爸還算可愛，因為佼哥眼睛大，生兒子就怕長不高。」演藝圈裡郭書瑤第一個知道喜訊，張小燕的反應最大，「因為佼哥對小燕姐來說像兒子，為人父母心情應該會很感動，她說她一直笑一直笑，但是眼淚一直流。」