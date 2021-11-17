中油貼反藻礁公投廣告　國民黨團將提告：直接不演了？

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對此，國民黨團上午召開記者會，直指蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、經濟部長王美花、台灣中油董事長李順欽，已經違反《公務人員行政中立法》第10條等相關規定，將持續蒐集資料，取得具體事證之後，向監察院提出告發，違反相關刑責部分，則向地檢署提出告發。
總召費鴻泰指出，猶記得在2007年陳水扁擔任總統期間，推動「入聯公投」動用公股行庫、國營事業單位等行政資源，將經費集中到當時的新聞局刊登媒體廣告。國民黨執政時期，曾在電費帳單印製了「黃金十年」政策宣傳，就遭到當時民進黨立委葉宜津抨擊行政不中立，馬政府即刻撤掉相關政策廣告。
費鴻泰表示，加油站海報事件經國民黨籍立委曾銘宗、李貴敏委員詢問經濟部長王美花，竟然回覆稱是中油員工「自動自發」，國民黨團要問王美花部長，如果也有員工自動自發張貼公投4個都同意的宣傳廣告，可以嗎？如果台灣中油加油站允許員工張貼反公投廣告，那麼當然也可以讓支持公投4個都同意的廣告張貼？
費鴻泰進一步揭露，昨日台灣中油公司在紙本媒體上刊登1／4版「支持三接」廣告，這筆廣告費到底是誰出的錢？經濟部？還是台灣中油公司？根據《公投法》第20條：「公民投票案成立公告後…公營事業或接受政府捐助之財團法人，不得接受經費之捐贈」，顯然經濟部、台灣中油公司已經違反《公投法》，國民黨團痛批行政院長蘇貞昌、王美花部長和台灣中油董事長李順欽，根本是高層說一套、基層搞一套，王美花部長必須對外公開說明，台灣中油刊登廣告經費來源。
立委曾銘宗表示，根據《公務人員行政中立法》第9條第1項明文規定：「公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為」，第10條：「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。」第16條還規定：「公務人員違反本法，應按情節輕重，依公務員懲戒法、公務人員考績法或其他相關法規予以懲戒或懲處；其涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。」
曾銘宗指出，顯然台灣中油公司已經違反《公務人員行政中立法》，國民黨團要求經濟部必須依法懲處台灣中油公司相關人員。此外，曾銘宗也指出，不僅僅是台灣中油公司，蔡政府許多行政官員、國營事業、泛公股事業都違反《公務人員行政中立法》相關規定，國民黨團會要求審計部進行專案查核，假設蔡政府相關部會挪用相關經費操作反公投，必須剔除相關經費，由當事人自行負責。
曾指出，國民黨團會陸續蒐集、查核和追蹤蔡政府行政單位、國營事業在利用公帑進行反公投操作，違反《公務人員行政中立法》相關規定，取得具體事證之後，向監察院提出告發，違反相關刑責部分，則向地檢署提出告發。
另外，根據銓敘部在民國109年2月「部法二字第1094898588號函中明釋，「公務人員除應遵守行政中立法第10條及同法施行細則第7條規定外，亦不得『動用行政資源』、『利用職務關係』、『影響公務執行』、『使用職銜名器』支持或反對特定公民投票案(包含公投之提案、連署及投票)……」國民黨團嚴正警告行政機關、國營事業、泛公股事業，國民黨團會持續接受全國各地民眾舉發，取得具體事證後，向監察院提出告發。