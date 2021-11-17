金融、航空股衝高！台股終場上漲70.91點、收17764.04點
在美股4大指數收高，加上金融、航空雙雄領攻，半導體、電子零組件、光電族群也撐起大盤，台股今（17）日開高走高，並突破17700點，終場上漲70.91點，收在當日最高點17764.04點，漲幅0.4%，成交金額新台幣3948.45億元，其中金融股的開發金漲超過8%，而航空雙雄的華航收盤漲7.01%，長榮航也漲了4,46%。
記者顏真真/台北報導
2021-11-17 14:32:29
由於美國10月零售銷售數據和大型零售商財報優於預期，美股收高，其中道瓊工業指數溫和上揚54.77點，漲0.15%，以36142.22點作收；標普500指數上漲18.10點，漲0.39%，收在4700.90點；科技股那斯達克指數攀升120.01點，漲0.76%，收在15973.86點；費城半導體指數揚升65.643點或1.73%，收3859.396點。
雖然亞股今日跌多漲少，但台股是開高走高，以17705.29點、上漲12.16點開出，雖然一度跌回17700點之下，但隨著金融股及航空雙雄領漲，半導體、IC設計、光電族群也撐起大盤，元宇宙題材也續燒，大盤指數也站穩17700點之上，終場更收在當日最高點17764.04點，上漲70.91點。
就類股表現來看，金融保險及貿易百貨類股終場漲幅都超過2%，光電及電子零組件類股則漲超過1%，電機機械亦漲了1.61%，半導體終場漲0.28%，倒是航運股開高後不久即翻黑，終場跌0.8%，建材營造而電子通路、資訊服務亦收跌。
若看個股表現，蘋概3天王的台積電開高後，一度翻黑，最後收平盤610元，鴻海及大立光都收黑，倒是聯電收漲0.95%，台達電及國巨更漲超過2%，聯詠漲4.46%，光電的群創漲3.81%，友達漲2.55%。
至於航運股的貨櫃三雄長榮及陽明都跌超過2%，萬海也跌了1.55%，倒是航空雙雄的華航漲7.01%，長榮航漲幅也有4.46%。金融類股的開發金漲超過8%，新光金漲6.9%，國泰金漲3.67%，富邦金、台新金及中壽也漲超過2%。