支持基層體育 林智鴻爭取百萬經費助忠孝國小棒球訓練
「支持體育從基層做起！高雄孩子的棒球隊打比賽爭光！讓球棒使用在球場上，不是使用在車子上！」高雄市議員林智鴻長久以來支持體育從基層做起，為了協助更優質的棒球訓練場地，此次，成功爭取體育署與教育局補助經費共99萬元，改善忠孝國小棒球場增設夜間照明及休息區，另外，在地企業紘通資訊也響應捐贈1萬元，提供棒球隊新球衣，盼助地方體育人才培養。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-17 20:00:00
除了爭取資源挹注提升硬體設施，林智鴻也希望邀請更多支持體育的好朋友，每個人都付出一些奉獻，對孩子從事運動都是極大的鼓勵，也會助孩子拿起手套、球棒打出好成績，真正落實運動品德教育與團隊合作精神。
林智鴻表示，為了要讓孩子圓夢，從夜間照明、球場休息區建置到設備球具更新，他都願意為孩子奔走，讓孩子開心打球，無後顧之憂。也感謝紘通資訊一起加入「支持基層棒球，為孩子築夢」的行列，贊助球衣給孩子們。
林智鴻提到，鳳山忠孝國小棒球隊，前陣子在U12比賽得到全國亞軍，打出令人難忘的賽事。棒球運動著重的是團隊合作，沒有人可以個人英雄主義，投球、守備、打擊都是要互助協力，才能贏得最後勝利。
忠孝國小校長長唐偉成表示，原棒球場興建時因經費考量導致外野區燈光數量不足，平常孩子們僅能練球到下午5點，今年在林智鴻協助校方爭取體育環境改善經費後，在外野加裝照明設備以及球員休息區，日後可以讓球員延長練習到晚上8點，也不會頂著烈日無處休息，相信忠孝國小棒球隊在議員的關心與支持下，期盼訓練品質會更好，比賽成績會更優異。