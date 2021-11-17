國民黨指沈榮津違反行政中立　政院：無違法疑義

國民黨立法院黨今（17）日召開記者會，指行政院副院長沈榮津公開宣傳公投立場，違反行政中立。行政院發言人羅秉成表示，公投對事、選舉對人，行政院是此次4項公投案的「反方」，是公投案的當事人，不是局外人，這本來就是政務官公務職責所在，並無違法疑義。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-17 14:20:23｜2021-11-17 14:21:06
羅秉成表示，依行政中立法規定，除獨立機關外，政務人員並不在行政中立法的適用範圍內，政務官本於政策推動權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，銓敘部日前也就此事公開澄清說明。呼籲在野黨多加熟稔相關規範，勿再任意曲解《公民投票法》及《公務人員行政中立法》的規定。
羅秉成指出，人民就政府重大政策依法所提出的公民投票案，政府基於政策推動的權責，行政院站在公投案的反方立場，有對外說明的義務，為滿足全國民眾「知的權利」，對於公民投票案所涉及的重大政策，政府有透過各種管道及方式，適時對外界說明並辯護政策立場。
國民黨立委陳玉珍今指出，有人舉發行沈榮津出席F16維修中心廠商聯誼會時，公開宣傳「四個不同意」，利用自己職權宣傳公投，國民黨團會接受民眾舉發，取得事證後會向銓敘部告發。
羅秉成說，沈榮津對外針對4大公投案所進行的宣講行為，是根據自身職責，並依據《公民投票法》規定表達行政院立場及意見，請在野黨勿再任意曲解《公民投票法》及《公務人員行政中立法》的規定，或將對事的公投與對人之選舉混為一談。