「混打」意願開放登記！97萬首劑AZ族　明把握6小時登記

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。
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指揮中心籲請符合接種間隔民眾，可上疫苗登記平台進行意願登記，並於符合預約資格或收到簡訊提醒即可預約接種，或可至地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行第二劑接種。
指揮中心表示，目前國際間其他國家入境管制政策逐步將完成兩劑COVID-19疫苗接種列為主要條件，因此按時完成兩劑疫苗接種，有利後續出國規劃安排，鼓勵具出國需求及年輕族群等踴躍接種。此外，符合接種間隔者把握機會完成第二劑疫苗接種，除獲得完整免疫保護力，亦提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。
指揮中心指出，有關mRNA疫苗第二劑接種之副作用，依據疫苗臨床試驗及上市後監測結果，雖相較接種第一劑時明顯，但年長者接種後不良反應症狀仍較輕微，呼籲若身體狀況穩定，仍請按時程就近於衛生所或合約醫療院所完成第二劑疫苗接種，以降低罹病或感染後引發重症風險，亦可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。指揮中心將持續進行疫苗安全性監測，以保障民眾接種健康。另高端疫苗第二劑接種間隔維持至少4周以上，20歲以上已接種第一劑高端疫苗符合接種間隔者，亦可至地方政府衛生局網頁查詢提供接種服務之醫療院所接種。
指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。