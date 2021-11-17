新二代大秀京劇！在新住民大會上傳揚戲曲

《四方報》報導，隨著新住民族群在台灣逐漸成長，各地也有許多趣味的藝文表演，例如14日「桃園市多元族群文化交流暨愛心協會」在大園區召開的年度大會，邀請正就讀臺藝大戲劇學系的新二代郭司婷表演京劇「天女散花」，以及協會姐妹們精彩的閩粵腰鼓舞和海南黎族竹竿舞等等演出。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-17 19:12:51
桃園新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭出席這場活動時大讚新住民姊妹認真做自己，她在台下看得非常開心，也為新住民姐妹的幸福感到快樂。「桃園的新住民比例高居全國第四，其中又以中國籍配偶為多。從2017年起桃園推動新住民照顧服務措施，設置新住民事務委員會、新住民聯合服務中心、新住民文化會館，今年更設置專責單位新住民事務科，底下增設新住民培力中心。」她說。
而本次出演的郭司婷則指出自己從小喜愛舞蹈表演，獲得母親全力支持，從小學五年級到高中即在戲曲學院學習京劇。「《天女散花》是中國古代的一則典故，同時也是一個成語與傳說。以該典故衍生出來的京劇、黃梅戲、壁畫比較多，演出著重於水袖的動作，其基本動作有：甩、撣、撥、勾、挑、抖、回打、揚、撐、沖10種，而水袖靠著這些動作，來表現豐富的情感，塑造各種人物的性格和形象。」
考量到服裝及造型等經費，郭司婷今日表演《天女散花》，她說雖在服飾和裝扮無法完全到位，但以發揚戲曲文化為要，仍盡力演出。而表演精彩，獲得「桃園市多元族群文化交流暨愛心協會」理事長賈鴻和會員們給予的充分肯定。