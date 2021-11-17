口罩戴太久猛長痘好煩！中醫師教這4招必學 消痘兼解毒
全球近兩周新增超過200萬人確診，雖然國內疫情穩定，多日不見本土確診，多項防疫措施也陸續放寬，但是仍舊不能鬆懈，出門戴口罩已經是「基本標配」，但卻也衍生出不少民眾出現的「口罩痘」問題。因為出門在外長期戴口罩，很多人都有臉頰泛紅、長痘問題，對此，中醫師周宗翰表示，帶口罩臉容易泛紅是一個過敏情形，建議民眾要加強保濕，不論是使用玻尿酸或是化妝水，注意皮膚保水可以大幅改善過敏情形。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-17 15:00:43｜2021-11-17 15:15:52
另外，中醫師也提到，很多口罩痘是因為毛細孔堵塞，建議民眾要養成卸妝習慣，如果可以的話，只畫眼妝就好，並且盡量減少上妝，因為會讓肌膚沒辦法呼吸，出門以簡單的保濕和防曬為主。
如果想改善過敏體質，飲食方面就要特別注意。周宗翰提到，建議民眾多喝水、甜的東西少吃，尤其像是巧克力、糖果等甜食。從中醫的角度，建議民眾可以在家煮「金銀花黑豆解毒茶」，準備金銀花3錢、黑豆5錢、生甘草2錢，放入2000c.c的水中大火煮滾、小火放涼，每兩天喝一次，可以排毒、改善皮膚癢疹、酒糟、痘痘問題。不過飲用時段要避開晚上，以減少夜尿問題。