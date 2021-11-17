大學師生積極參與公共事務 新北贈「公共服務行動包」
國際學生日！新北市長侯友宜今（17）日在新北市政府市政會議頒發感謝狀，表揚參與牛隻疫苗施打、海洋資源復育、公共空間綠化改造，及即期品食物通路等六校的老師及學生；並贈公共服務行動包，希望能與所有青年一起讓新北市更好。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-17 15:22:59
農業局長李玟指出，這次表揚的四個公共服務議題，包含台灣大學、中興大學及嘉義大學配合國家防疫政策，在24小時內控制住牛結節疹疫情；海洋大學復育經濟及原生物種永續海洋資源、文化大學將雜亂空間改造成五股夏綠地、致理科技大學應用科技處理即期食物避免食物浪費等。
李玟表示，大學生們利用課餘時間，主動參與公共事務，利用自己所學的專業，解決自己居住的城市，眼前所面臨的問題，獲得在地居民與各界支持與迴響；其中海洋大學花蟹復育，其技術進步與研究成果，更是躋身國際領先之列，十分難得。
侯友宜現場致贈給大學生的公共服務行動包，內容包含一個頸枕，方便大學生外出能隨時休息，為了公共服務「隨時Ready、隨時行動！」另外亦準備獲選為2020年的新北特色商品，來自新北市青年農友陳冠樺三峽蜂樺蜜專賣店的龍眼蜜，希望能給大學生們補充能量、補充健康，繼續努力！