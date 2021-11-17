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陳時中強調高端混打非「重打」　18人加打廠牌曝光

▲陳時中今（17）日重申高端混打並非重打，而是加打，並透露18人已完成接種。（圖／記者許若茵攝，2021,11.17）
▲陳時中今（17）日重申高端混打並非重打，而是加打，並透露18人已完成接種。（圖／記者許若茵攝，2021,11.17）

記者許若茵／台北報導

2021-11-17 15:37:39

國產高端疫苗尚未受到國際認證，目前僅有四國認可，因此指揮中心開放接種高端疫苗民眾，若有出國需求，可混打AZ、BNT、莫德納。今（17）日衛福部長陳時中於立院接受備詢時強調：「這是加打，不是重打！」並透露已有18人進行完成接種。

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美國日前推出入境新規，必須接種獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，國產高端疫苗並未在列，多數國家也尚未認可高端，目前僅紐西蘭、帛琉、貝里斯、印尼四國認證，因此多數民眾出國仍需接種其他廠牌疫苗，指揮中心也宣布接種高端民眾可混打AZ、BNT、莫德納等有國際認證疫苗。

不過，昨台北市長柯文哲批評，這並非混打，而是重打，陳時中也回應「講的有他的道理」。今陳時中出席立院衛環委員會備詢時澄清，昨是指柯說的有他的道理，「但我的道理不算是重打。」

陳時中進一步解釋，加強是依據疫苗本身效力不足，或是疫苗效力隨時間而下降，才會接種加強劑，而高端混打雖然程序上為重打，但實質上是屬於加打。他強調，高端疫苗效力仍存在，只是少數民眾有出國需求，政府提供加打，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）也認為是安全可以解決問題的方法。

針對立委蘇巧慧指出，可以將開放高端加打「定義成特定條件下加打」，陳時中則回應，這是因為特定需要所做的變通方式。

至於高端疫苗到底是否有效？陳時中說明，高端臨床試驗EUA已經證明中和抗體可與現國際疫苗匹配，且醫學期刊、專家或是入選WHO「團體試驗疫苗」都是很大的證明，也是對高端的高度肯定，現在就是差最後認證問題。

陳時中表示，不管任何一個政府都應鼓勵生技產業創新研發，雖然過往大家認為門檻較高，但我國在人才培育與各類產業相輔相成下，現在是發展生技醫藥的良好契機。

「疫苗當然是戰備物資。」陳時中認為，過去台灣市場較小，疫苗多以向外國採購為主，但經歷過新冠肺炎教訓後，疫苗必然得掌握在自己手上，且數量越多越好，喊話生技產業「大膽往前走」，不必擔心因為不一定會成功就卻步，陳也承諾「我會監督」，未來將鼓勵高端主動提出說明取得各國認證進度，提升民眾信心。

對於有多少人已經混打高端疫苗？陳時中指出，已有18人，分別是AZ3人、BNT6人、莫德納9人，安全性上各疫苗都有臨床科學數據，ACIP建議如要施打其他廠牌疫苗，應和最後一劑高端疫苗間隔28日再接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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