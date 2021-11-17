立院初審公投不在籍投票　移轉投票達共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
李進勇說明，原來提行政院草案，並沒有加「全國性」，但條文內容都是限制全國性，行政院定下來這樣是好的，否則地方性實務上會發生困難，將來是不可行的，地方公投到底要採取什麼樣的方式、是不是讓地方自治條例去斟酌？選務配合要成熟周延的討論，希望做深入討論。
內政委員會召委林為洲等人則強調，政院版草案從名稱開始就限制為「全國性」公民投票，徒增未來推動選舉不在籍投票的困難，毫無彈性，與其他委員的版本差太多，因此草案名稱無共識，先行保留。
政院版第三條部分，委員會在移轉投票方式達成共識，海外投票則認為不適用，並維持政院版文字通過。其中，民眾黨立委張其祿指出，既然已經做了大工程的不在籍投票，應一步到位，合併考量其他投票方式。民進黨立委張宏陸則建議以行政院版為主「先求有再求好」，且海外投票在技術上難以保證做得到公平、公正。李進勇也強調，以移轉投票方式先進行，才是最穩健方式。
中選會回應，採行移轉投票，主要是有先前工作地投票的經驗，建議以漸進式進行，其他方式投票有是否為投票人自由意志、秘密投票等疑慮，公投票安全保管上也要有所考量。
申請不在籍投票資格部分，行政院版規定，只要是公投投票權人都可申請不在籍投票，並無其他限制。對此，多名委員建議應明確規定具有資格者才能申請不在籍投票，以方便選務執行，若每個人都能申請不在籍投票，就會與目的有衝突，屆時「會大亂」，此條文最後也保留協商。