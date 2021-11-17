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Disney+湊團不怕揪不到！韓國推「共享訂閱」　月費省78%

▲韓國與台灣在同一天推出Disney+。（圖／翻攝自unsplash）
▲韓國與台灣在同一天推出Disney+。（圖／翻攝自unsplash）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-17 15:41:04

影音串流平台Disney+於11月12日在台灣正式上線，開賣半小時就綁約超過6,000筆，各大國際串流平台大戰在台灣陸續伸展拳腳，讓競爭更加激烈。由於每個OTT平台都有自己獨家的內容，因此在每個平台上可以觀看到的內容也存在差異，若是想囊括所有節目，就得訂閱所有的OTT平台，但這樣下來每月花費相當可觀。韓國與台灣同日推出Disney+，多了一種選擇，但訂閱OTT平台，每個月動輒得花費超過1萬韓元（約台幣236元），讓不少年輕人感到吃不消，韓國有業者卻從中發現了「共享商機」。

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綜合韓媒報導，全球經歷新冠肺炎疫情影響，不僅消費習慣改變，宅在家追劇也成為了過去一年的主要消遣，也讓Disney+、Netflix等OTT平台如雨後春筍般冒出，由於每個OTT平台都有自己的獨家內容，訂閱一個以上的OTT平台已經成為趨勢潮流。

雖然單獨訂閱一個OTT平台，對於荷包的負擔還不大，但若是要訂閱所有的OTT平台，每個月的開銷就會相當可觀。韓國媒體進行試算，若是要囊括Netflix、Apple TV、Disney+以及其他平台全數訂閱的話，每個月可能得花費7.16萬韓元（約台幣1688元），若要另外加上Amazon Prime等平台服務，一個月需付金額甚至達到10萬韓元（約台幣2358元）。為此韓國科技業新創公司推出了「訂閱共享」服務，號稱最多可以節省78%的花費，吸引了超過10萬人加入其服務。

報導指出，這些韓國新創科技公司將客戶分成3至4人一組，客戶可以選擇要共享自己的帳號，或是選擇加入別人的共享帳號。雖說與非認識的人共享帳號會有一定的危險性，但是透過新創科技公司平台的違約金與保證金（押金）等政策，能夠維護共享群組能有穩定的環境，讓共享服務得以安全進行，同時每個月還能自動結算費用、完成扣款動作。訂閱共享服務不僅提供Netflix、Disney+、Apple TV、TVing、Wave，甚至連微軟的Office 365都在服務範圍內。

▲韓國新創產業推出「訂閱共享平台」服務。（圖／翻攝自linkid官網）
▲韓國新創產業推出「訂閱共享平台」服務。（圖／翻攝自linkid官網）
以共享服務平台「Pickle Plus」推出「訂閱共享」服務，號稱能以每月3820韓元（約台幣90元）訂閱一個OTT平台，大幅減少開銷，且不需要使用者手動匯款，系統會自動結算，完成扣款與收款。

另一個共享服務平台「linkid」則是搭配Disney+上架推出3個月優惠折扣活動，號稱能省下78%費用。

雖然「訂閱共享」服務方便，韓國媒體同時也提醒，根據OTT平台不同，與非家庭成員共享帳號可能會違反服務條款，在使用訂閱共享時也得多加注意。

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