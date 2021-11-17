Disney+湊團不怕揪不到！韓國推「共享訂閱」　月費省78%

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雖然單獨訂閱一個OTT平台，對於荷包的負擔還不大，但若是要訂閱所有的OTT平台，每個月的開銷就會相當可觀。韓國媒體進行試算，若是要囊括Netflix、Apple TV、Disney+以及其他平台全數訂閱的話，每個月可能得花費7.16萬韓元（約台幣1688元），若要另外加上Amazon Prime等平台服務，一個月需付金額甚至達到10萬韓元（約台幣2358元）。為此韓國科技業新創公司推出了「訂閱共享」服務，號稱最多可以節省78%的花費，吸引了超過10萬人加入其服務。
報導指出，這些韓國新創科技公司將客戶分成3至4人一組，客戶可以選擇要共享自己的帳號，或是選擇加入別人的共享帳號。雖說與非認識的人共享帳號會有一定的危險性，但是透過新創科技公司平台的違約金與保證金（押金）等政策，能夠維護共享群組能有穩定的環境，讓共享服務得以安全進行，同時每個月還能自動結算費用、完成扣款動作。訂閱共享服務不僅提供Netflix、Disney+、Apple TV、TVing、Wave，甚至連微軟的Office 365都在服務範圍內。
以共享服務平台「Pickle Plus」推出「訂閱共享」服務，號稱能以每月3820韓元（約台幣90元）訂閱一個OTT平台，大幅減少開銷，且不需要使用者手動匯款，系統會自動結算，完成扣款與收款。
另一個共享服務平台「linkid」則是搭配Disney+上架推出3個月優惠折扣活動，號稱能省下78%費用。
雖然「訂閱共享」服務方便，韓國媒體同時也提醒，根據OTT平台不同，與非家庭成員共享帳號可能會違反服務條款，在使用訂閱共享時也得多加注意。