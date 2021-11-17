台與109國接受萊豬一樣 蘇貞昌：才能跟國際做生意
行政院長蘇貞昌今（17）日受訪指出，美國牛從國民黨當年近口1萬8千噸，吃到去年已經6萬4千噸，這些符合國際安全標準的牛肉，9年來都沒有問題，所以開放同樣符合國際安全標準的美國豬肉進來吃，也讓台灣跟全世界109個接受萊豬的國家一樣，這樣才能跟國際做生意，才能加入像CPTPP一樣國際貿易協定。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-17 15:52:52｜2021-11-17 16:28:48
前總統馬英九辦公室今表示，2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過，「牛豬分離」等原則是國、民兩黨共識。考量國人飲食習慣中，豬肉為主要食用肉品，每年豬肉消費量約是牛肉的5至7倍，尤其豬內臟萊劑殘留量極高，消耗量更可逾牛的200倍，因此在進口含添加劑的豬肉時應該更為慎重。
蘇貞昌表示，要了解台灣民間接地氣，就清楚知道台灣人愛吃台灣豬、美國牛，台灣豬占整個市場9成3，而美牛也增加4萬6千噸。這些符合國際標準的牛肉，9年來沒有任何問題，所以也開放同樣符合國際標準的美國豬行，表示走入國際的決心，政府也會嚴格把關。
另外行政院副院長沈榮津昨天出席漢翔的活動，被國民黨質疑，利用公務時間宣傳公投，疑有行政不中立。
蘇貞昌表示，公投跟選舉不一樣，選舉是要中立，公投是人民對政府政策來做決定，而政府行政院就是公投的當事人、反方，所以公投法還規定，行政院還要派行政官員像部會首長出來辯護。
蘇貞昌還說，同時還要到各地去說明這個政策是怎麼樣，為什麼要這樣做。向人民報告，爭取人民支持。所以，出來說明讓各界民眾支持政府的政策是天經地義。