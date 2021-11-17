民進黨：公投非選舉、無行政不中立的問題

針對國民黨立法院黨團質疑行政院副院長沈榮津，公開宣傳政府公投立場違反行政中立，行政院長蘇貞昌今（17）日回應時表示，行政院是公投的當事人、反方，公投法規定行政院要派官員向人民報告、爭取支持，透過說明讓各界民眾支持政府政策是天經地義；而民進黨今日中常會中，黨秘書長林錫耀也提到，公投不是選舉，政務官說明政策沒有「行政不中立的問題」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-17 15:56:34
4大公投案12月18日投票，國民黨立委江啟臣今日稱，沈榮津昨日到漢翔主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，當下有66家國內廠商共襄盛舉，但沈在會中卻進行「大家關心的四大公投議題」說明。江質疑沈及漢翔違反「公務人員行政中立法」。
蘇貞昌今日對此回應時表示，行政院是公投的當事人、反方，公投法規定行政院要派官員向人民報告、爭取支持，透過說明讓各界民眾支持政府政策是天經地義。
而今日民進黨中常會上，也有中常委提出此事討論。林錫耀表示，全黨都要進場、一起替公投「四個不同意」努力，另外，針對公投，民進黨戰略方針與說明誠意都很清楚，越來越多說明，人民也越清楚。「公投不是選舉，選舉與公投不是等號」，有政務官說明政策，這都是常態的。政務官都是政策的當事人，對於政策要負起責任。另有中常委轉述表示，林錫耀也認為「沒有行政不中立」問題。