Dior也辱華？中國知名攝影師遭嗆「陰間風」醜化亞裔
國際時裝精品「迪奧」（Dior）在中國上海西岸藝術中心舉行《迪奧與藝術》展覽，邀請中國知名攝影師陳漫為品牌拍攝宣傳照，沒想到卻在微信公眾號、微博等平台惹怒部分中國網友，斥責她拍攝的模特是「醜化亞裔」迎合對黃種人的刻板印象，更紛紛湧入陳漫的社群網站出征砲轟她是「跪著賺錢」、「陰間風格」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-17 16:10:05
綜合中媒報導，41歲的陳漫在中國相當知名攝影師，曾與不少大咖巨星、藝人合作，在微博上擁有1千多萬粉絲，日前替品牌拍攝的作品於上海舉辦《迪奧與藝術》「LADY DIOR我之所見」主題區展出，只見照片中的模特兒是一名皮膚黃黑的中國女子，除了雙頰佈滿雀斑、手指戴著長長的指套外，還頂著貼頭皮的清朝髮式，手捧黑色的「Lady Dior」皮包，直直盯著鏡頭看。
然而陳漫的作品展出後卻掀起不少中國網友非議，有中國網友痛斥她的作品多半符合西方觀點下，對黃種人的刻板印象，認為陳漫「扭曲審美」僅為了獲得國際認可，更抨擊看到她的作品只感到噁心，根本感受不到藝術，大批網友更是蜂擁至其微博下留言開罵「跪著賺錢醜化自己人」、「大藝術家開始接地府工作了？」、「你在路上看到的中國人是長這樣？」、「在陰間好好幫迪奧賣包」，其中還有網友怒嗆「雖然你的title是藝術家，但我覺得你精神上是個乞丐。將你給dior拍的那玩意擺客廳，問你爹媽想不想給它上柱香」，超過2.4萬人按讚。
此外也有不少替陳漫護航緩頰的帳號，留言表示「罪魁禍首」是迪奧，就算陳漫不拍也會有其他攝影師接下這工作，認為宣傳照是官方審核公布的，證明迪奧認可了這樣「醜化亞裔」的辱華內容，不過也有部分護航帳號因為留言內容相似，反遭質疑是收了品牌方的錢，目前處於禁言狀態。