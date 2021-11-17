藝術博覽會「南方崛起」　南方藝術百花齊放

今年已邁入第九屆的「高雄藝術博覽會」將於11月19至21日於城市商旅真愛館展開，匯集來自台灣、韓國、澳門等近40家畫廊參與，精彩呈現亞洲當代藝術創作動能。另外，高雄市政府文化局舉辦的「高雄漾藝術博覽會」則以藝術家為單位，且以未有畫廊經紀約之年輕藝術家為參展對象，實體展於駁二藝術特區P3倉庫同期舉行。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-17 16:15:23
高雄藝術博覽會以「南方崛起」為主題，多間紮根高雄的畫廊，包括琢璞藝術中心、正觀藝術、福溢畫廊、輕映19藝文空間、未藝術、麥克道夫畫廊等皆參與展出。另外，由釜山來台展出的韓國Gallery HANA帶來Sang Yoon HAN(韓相胤)等6位韓國藝術家的最新作品，而澳門視覺藝術產業協會也展出李植安等7位港澳藝術家的精選作品。
博覽會也特別邀請高雄前輩藝術家與青年藝術家分別於兩特展間展出。其中，「極地所在」展出同為「高雄文藝獎」得主的高雄代表藝術家蘇信義、盧明德的作品，形式跨領域、跨媒材，橫越時空將創作推向極限之處。「一路向南」展出藝術家李恒、許芝綺、黃敏哲的作品，3位在高雄創作的青年藝術家即使足跡已經踏過世界他處，仍堅持留在家鄉根植故土，以藝術之名持續前行。
特展方面，「URBAN TAIWAN 台灣潮」特展將呈現由黑雞領軍的五位重量級塗鴉藝術家作品；另外也首次推出以全球最夯的NFT為主題的「Tez Dozen X akaSwap NFT 藝術特展」於235展間呈現，由插畫家川貝母與數位藝術家王新仁的跨域合作，同時也將於11月20日下午在ROOM 238舉辦 Tez Dozen藝術計畫座談會。
展覽期間也舉辦南部當代藝術論壇，邀請到李錦明博士主講「超越南方－高雄藝術現況」，針對高雄藝術界於解嚴後之重要事件與生態發展進行說明分析，釐清高雄藝文發展的關鍵成因。另外將由藝術家林烯俊以「現當代南方藝術的生態與視野」深入南方藝術產業與生態現象觀察，及藝術家多元能量的提升和公部門推動在地藝術產業的契機。