徐若瑄子宮腺瘤大出血開刀 醫師警告出現3大症狀要注意
女星徐若瑄今（17）日因子宮肌腺瘤問題，緊急入院開刀，事後在臉書上分享穿著醫院手術服的照片，內容提及：「我因為子宮裏的腺瘤長大，導致非經期間連續幾日大量出血不止，血紅素&鐵嚴重不足，有昏倒危險，需緊急入院處理。」貼心的她要粉絲朋友不要擔心。醫師表示，其實子宮腺瘤、子宮肌腺症或是子宮腺肌症都是同一個疾病，好發於35到50歲的女性，子宮肌腺症的患者因子宮內膜四散在肌肉層各處，尤其以子宮後壁的肌肉層內最多見，有些時候會集中在一處，形成類似一團腫瘤的樣子，就會被稱為「子宮肌腺瘤」。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-17 16:36:02
台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心主治醫師王呈瑋表示，子宮肌腺症是內膜異位症的一種，一般月經要來的時候內膜會剝落，但是子宮肌腺症因為長到肌肉層，導致內膜不會剝落，就會產生很厲害的經痛症狀。
王呈瑋強調，肌腺症會越來越嚴重，造成骨盆腔慢性發炎，會有腸子、卵巢沾黏狀況，而且這個病不能根治，目前沒有很好的藥物治療，要等到月經停才會變好，不少個案常常會因為疼痛，最後治療方式只好把整個子宮拿掉。甚至有肌腺症的患者懷孕容易早產，流產率也會上升，自然懷孕率也會大幅下降。
醫師強調，子宮肌腺症是一種體質問題，平時難以預防，如果有嚴重的經痛、經血量很多，甚至是月經來會拉肚子的症狀，就要多多留意、及時就醫，因為慢性發炎導致發炎物質會跟腸子沾黏，可能會出現拉肚子的症狀。
另外，王呈瑋強調，有些人年輕沒事、生完小孩才有發病，提醒民眾不要輕忽病兆，並且建議民眾盡量均衡飲食，月經來時，如果流血很多，要適時補充鐵劑、紅肉、肝臟類食物等。