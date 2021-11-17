落實ESG！中信金再奪台灣永續獎8殊榮 總座獲傑出人物獎
永續發展近年來成為各國政府施政重點與追求目標，企業也致力落實ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，中信金控更持續深化永續議題與金融業的連結，展現永續經營決心，今（17）日更一舉拿下「2021台灣永續獎」8項大獎，總經理吳一揆亦榮獲「永續傑出人物獎」，肯定他在責任營運、永續投融資及推動共榮社會的貢獻，這也是繼2018年中信金董事長顏文隆獲此殊榮後，中信金二度榮獲台灣永續獎個人獎最高榮譽。吳一揆表示，期盼透過金融核心業務創造正面且可測量的社會、環境影響力，善盡企業社會責任，創造共享價值，打造更美好的社會。
記者顏真真/台北報導
2021-11-17 16:36:05
由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2021台灣永續獎」，今日舉行頒獎典禮，並由副總統賴清德親臨頒獎。獲頒「永續傑出人物獎」的中信金總經理吳一揆受獎時談到，中信金積極實踐永續策略「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」3大主軸，不僅去（2020）年更率先國內同業加入「碳核算金融聯盟」（PCAF），擔任亞太區主席並獲選為全球核心小組成員，落實盤查金融商品的碳排放量，同年底再投入「全球影響力投資聯盟」，成為台灣首先加入兩大國際組織的金融機構，期望透過金融核心業務創造正面且可測量的社會、環境影響力。
除吳一揆拿下「永續傑出人物獎」之外，中信金為亞洲首家使用PCAF標準估算財務碳排放量，並揭露於企業社會責任報告書的金融機構，報告書中包含新冠肺炎（COVID-19）防疫作為、氣候變遷相關財務揭露（TCFD）及影響力金融等主題，搭配永續會計準則（SASB）指標與ISAE 3000確信標準，提升報告書準確性、與利害關係人的溝通成效，也讓中信金勇奪「2021台灣永續獎」服務業組「十大永續典範企業」。
不僅如此，中信金的子公司台灣人壽也是首家同時採用國際準則GRI（Global Reporting Initiative）及SASB編製準則，並經獨立第三方確信的保險公司，中信金與台灣人壽也雙雙獲得「企業永續報告獎」金融及保險業白金獎與銀獎。
在單項績效獎方面，中信金也奪下數個獎項，子公司中信銀行透過數位人才培育計畫，成功催生逾百人的數據暨科技研發處，在AI領域擁有2項發明專利、17項新型專利，自主研發的人臉辨識亦獲得美國國家標準NIST認證，在全球金融業中排名第一，獲「人才發展領袖獎」。
同時，中信銀行運用創新科技，打造LINE專屬金融助理服務，也拿下「創新成長領袖獎」，而從客戶痛點出發，提供完整的即時消費資訊、提升爭議報案的數位化服務，降低潛在交易風險，也讓中信銀獲得「創意溝通領袖獎」的肯定。
長期推動慈善、反毒、體育、教育及藝文等5大公益的中信金，也導入社會投資報酬制度（SROI），以貨幣化方法檢視各專案在社會、經濟、環境所產生的價值，至今已完成中國信託慈善基金會「台灣夢」專案（SROI 4.26）、中信兄弟棒球隊贊助案（SROI 17.59）、中國信託商業銀行文教基金會「夢想+圓夢工程」專案（SROI 4.18）及中信盃黑豹旗贊助案（SROI 12.49）共4項公益專案的SROI報告書，而在這次「2021台灣永續獎」上，中信金也拿下「社會共融領袖獎」。中信金強調將持續深化永續議題與本業的連結，秉持We are family品牌精神，善盡企業社會責任，透過創造共享價值，打造更美好的社會。