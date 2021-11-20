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牙套族最怕食物出爐！金針菇只是小困擾　冠軍一吃立馬哭

▲牙套族最害怕食物出爐，最容易塞牙縫的金針菇只排第四，硬邦邦的蘋果最難啃。（圖／蔡昀蓉醫師提供）
▲牙套族最害怕食物出爐，最容易塞牙縫的金針菇只排第四，硬邦邦的蘋果最難啃。（圖／蔡昀蓉醫師提供）

記者張勵德/綜合報導

2021-11-20 09:00:00

現在不管是大人還是小朋友，越來越多人為了改善咬合不正等口腔問題而開始戴牙套，除了讓牙齒更整齊，還可能連帶改變臉型。不過那段矯正的過程中，過來人都有很深、很深的痛苦經驗，不只經常酸疼還有更多生活上的不方便。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內網路上關於「牙套」話題的聲量表現，在牙套族十大絕對不能碰的食物排行榜中，蘋果這個得用啃的水果最讓牙套族敬謝不敏，排名第二的食物令人意外竟然是容易染色的「咖哩」，第三和第四名則是容易卡牙縫的牛肉與金針菇，牙套族看到這裡，是不是心有戚戚焉呢？

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▲牙套族十大絕對不碰的食物網路聲量排行榜出爐，蘋果高句第一位。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲牙套族十大絕對不碰的食物網路聲量排行榜出爐，蘋果高句第一位。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
牙套族最常在網路上提到「含淚拒絕、絕對不碰」的食物中，必須用啃的蘋果（第一）、玉米（第五）、芭樂（第七）這類口感偏硬的蔬果紛紛上榜，有網友就含淚提到：「我戴牙套期間完全無法吃玉米、蘋果這種要用啃的食物」、「戴牙套想大啃蘋果芭樂有難度」。

而排名第二的食物讓人意外的是口感偏軟的「咖哩」，原來咖哩吃完會有染色問題，讓不少網友望之卻步。「拉橡皮筋時吃咖哩，橡皮筋直接變螢光黃」、「吃完咖哩直接得到螢光橡皮筋牙齒」，不只難清潔又很尷尬。另一個入榜讓牙套族痛恨萬分的食物就是容易卡牙縫的「金針菇」，那種勾著牙套的感覺實在讓人崩潰，網友曾說卡在牙套跟喉嚨之間差點被噎死，「之前火鍋吃金針菇，到廁所弄了10分鐘才弄出來！」

正因為牙套族對吃的煩惱很多，老司機特別給了一些適合牙套族好吃好咬的食物建議，排名第一的就是軟綿綿的蛋糕，其次是吐司、布丁、優格等，果然還是「吃軟不吃硬」。有網友就表示：「每微調拉緊一次牙套，都痛到齜牙咧嘴，只好吃入口即化的海綿蛋糕」、「我會把吐司剪成小塊來吃，像小北鼻一樣」

▲牙套族推薦十大好咬好吞的食物排行榜，蛋糕、吐司、布丁位居前三名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲牙套族推薦十大好咬好吞的食物排行榜，蛋糕、吐司、布丁位居前三名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
不過話說回來，戴牙套矯正總得花上一大段時間才能見效，過程中除了吃東西不方便以外，令牙套族煩惱的事情中，觀察近三個月內牙套足的五大煩惱中，網路聲量排名第一的就是「蛀牙問題」，為了清潔後面的牙齒，還有人特別買了沖牙機器來清潔牙齒。排名第二則是「嘴巴凸、牙套臉」，這牽涉到美觀問題，果然也是網友心中很大的擔憂，矯正時怕嘴凸惹人注目，矯正玩之後又擔心臉頰太凹陷不好看，真的是很兩難啊！

而排名第三的當然就是「治療過程產生的不適感」，裝過牙套的網友分享經驗說道：「人中骨釘痛到升天」、「釘子轉進骨頭的感覺非常不舒服，是整個矯正過程裡我覺得最難受的」。意外引出很多人表示「舌側鈕扣」跟「拉橡皮筋」才是最痛的，小記者光想到這畫面，口腔就一陣發麻啊！所以大家還是要仔細照顧好自己的牙齒喔。

▲牙套族五大煩惱網路聲量排行，蛀牙高居第一位。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲牙套族五大煩惱網路聲量排行，蛀牙高居第一位。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
這項調查是分析近一年及近三個月內，網路上針對牙套話題的聲量討論內容，《OpView社群口碑資料庫》採用先進的「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析。
 

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