牙套族最怕食物出爐！金針菇只是小困擾　冠軍一吃立馬哭

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而排名第二的食物讓人意外的是口感偏軟的「咖哩」，原來咖哩吃完會有染色問題，讓不少網友望之卻步。「拉橡皮筋時吃咖哩，橡皮筋直接變螢光黃」、「吃完咖哩直接得到螢光橡皮筋牙齒」，不只難清潔又很尷尬。另一個入榜讓牙套族痛恨萬分的食物就是容易卡牙縫的「金針菇」，那種勾著牙套的感覺實在讓人崩潰，網友曾說卡在牙套跟喉嚨之間差點被噎死，「之前火鍋吃金針菇，到廁所弄了10分鐘才弄出來！」
正因為牙套族對吃的煩惱很多，老司機特別給了一些適合牙套族好吃好咬的食物建議，排名第一的就是軟綿綿的蛋糕，其次是吐司、布丁、優格等，果然還是「吃軟不吃硬」。有網友就表示：「每微調拉緊一次牙套，都痛到齜牙咧嘴，只好吃入口即化的海綿蛋糕」、「我會把吐司剪成小塊來吃，像小北鼻一樣」
不過話說回來，戴牙套矯正總得花上一大段時間才能見效，過程中除了吃東西不方便以外，令牙套族煩惱的事情中，觀察近三個月內牙套足的五大煩惱中，網路聲量排名第一的就是「蛀牙問題」，為了清潔後面的牙齒，還有人特別買了沖牙機器來清潔牙齒。排名第二則是「嘴巴凸、牙套臉」，這牽涉到美觀問題，果然也是網友心中很大的擔憂，矯正時怕嘴凸惹人注目，矯正玩之後又擔心臉頰太凹陷不好看，真的是很兩難啊！
而排名第三的當然就是「治療過程產生的不適感」，裝過牙套的網友分享經驗說道：「人中骨釘痛到升天」、「釘子轉進骨頭的感覺非常不舒服，是整個矯正過程裡我覺得最難受的」。意外引出很多人表示「舌側鈕扣」跟「拉橡皮筋」才是最痛的，小記者光想到這畫面，口腔就一陣發麻啊！所以大家還是要仔細照顧好自己的牙齒喔。
這項調查是分析近一年及近三個月內，網路上針對牙套話題的聲量討論內容，《OpView社群口碑資料庫》採用先進的「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析。