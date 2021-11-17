賴清德與鄭文燦同台　談公投不談2024

副總統賴清德今（17）日上午與桃園市長鄭文燦一同出席「2021第四屆全球企業永續論壇開幕暨GCSA及TCSA頒獎典禮」。賴肯定企業為落實永續發展的貢獻，期盼未來大家一起繼續努力，讓台灣順利能源轉型、達到2050碳中和的目標。談及「珍愛藻礁」公投，賴說，這項公投案名義上希望能夠保護藻礁，但實際上卻會讓桃園大潭天然氣第三接收站停建，三接如果無法順利興建，將會影響台灣能源轉型與達到2050碳中和的目標。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-17 16:32:42
賴清德致詞時表示，這屆論壇主題是「邁向淨零排放未來」，並頒發「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎（TCSA）」，表彰得獎企業在追求EPS（每股盈餘）同時，也能落實ESG（環境、社會與公司治理）。此外，與會企業整體產值加總占台灣GDP 50%以上，也向世界傳達台灣企業團結響應國際社會的號召。他期待未來政府、企業及學界，大家共同努力完成2050碳中和的目標。
賴清德表示，要達到2050淨零排放的目標，非常需要各界一起來共襄盛舉。總統蔡英文在2016年就職後，政府從「展綠、增氣、減煤、非核」等各方面推動能源轉型。今年4月22日世界地球日，蔡英文也宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，賴期盼各界及社會大眾，能夠與政府為台灣能源轉型繼續一起來努力。
談及即將舉行的珍愛藻礁公投案，賴清德說，這項公投案名義上希望能夠保護藻礁，但實際上卻會讓桃園大潭天然氣第三接收站停建。三接興建目的是要解決北部供電不足的問題，並減緩中南部電力北送及中部空污問題。此外，三接如果無法順利興建，也將會影響台灣能源轉型與達到2050碳中和的目標。
賴清德進一步說明，政府在保護藻礁上做了許多努力，除了將三接開發範圍由原本的232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也已離岸1.2公里。此外，桃園市長鄭文燦組成志工隊巡守，台灣中油及產學界也開始著手生態保育及復育工作。這些都是為了要先保護藻礁，並興建三接讓台灣能夠順利能源轉型，他也期盼大家共同來支持。