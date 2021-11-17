民進黨：正在解決國民黨過去的爛攤　拜託藍營不要再亂

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謝佩芬指出，國民黨的迴力鏢第1支就插在宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜和苗栗縣長徐耀昌的頭上，國民黨主席朱立倫更是以前反核、現在擁核，更不要說2014年宣布封存核四的就是國民黨政府。
謝佩芬表示，國民黨的第2支迴力鏢，就插在開放萊牛的前總統馬英九頭上。馬政府當年開放美國萊牛進口至今已經9年，現在的國民黨為了政治操作，反對一樣符合國際標準的美豬，這才是標準的迴力鏢打到自己。難怪連國民黨立委蔣萬安在菜市場都被民眾質問到說不出話來。
謝佩芬說，國民黨用移花接木、時間錯置的方式，把2009年民進黨反對「狂牛症」肉品進口，造謠為反萊克多巴胺美牛。事實上，當時的爭議點是「國際尚未制定萊劑安全容許量標準」，在2012年7月，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）公布國際標準後，民進黨就修改了立場，這些都有過去的新聞為證。
此外，在三接遷離公投部分，謝佩芬指出，國民黨的第3支迴力鏢插在馬英九和朱立倫身上，國民黨過去執政時，核定三接的開發面積為232公傾，如今民進黨將面積大幅縮減至23公頃，且又外推455公尺、離岸1200公尺。
謝佩芬說，國民黨立委洪孟楷反對三接移到台北港，過去朱立倫擔任新北市長時，也反對三接遷移到台北港，民進黨與民間一起尋找出最佳解決方式，在兼顧環境和經濟大幅成長的用電需求下，清理國民黨留下的爛攤，國民黨到底還在鬧什麼？
對於公投綁大選，謝佩芬說，國民黨的第4支迴力鏢就插在前國民黨立委丁守中頭上，難道國民黨忘記在2018年多項公投案造成「邊投票、邊開票」，以及大排長龍的亂象，當年的國民黨台北市長候選人丁守中就曾批評「公投亂大選」。民進黨政府正在負責任清理這些國民黨種下的爛攤，請國民黨不要又要讓這些亂象來擾亂民主。
謝佩芬指出，國民黨的迴力鏢除了打在國民黨自己人頭上外，更像是筊杯的設計是否在暗示國民黨現在4個公投案要怎麼投都還沒整合好，只好用擲筊杯的方式「隨人顧性命」？謝佩芬呼籲，國民黨真的不要再亂下去，人在做天在看，迴力鏢都打到國民黨自己人，台灣人不能跟國民黨一起沈淪。