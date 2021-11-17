救災車私用266次 前雲縣消防局長被判休職2年確定
（中央社記者劉世怡台北17日電）雲林縣前消防局長戴天星任內將救災指揮車當私家車，往返台中住家與雲林消防局266次，並以公款加油，遭判刑1年、緩刑3年定讞。案經監察院彈劾，懲戒法院日前判休職2年確定。
判決指出，戴天星於2013年10月2日至2017年11月6日擔任雲林縣消防局長期間，使用救災指揮車前往台中處理私事，留宿台中住家隔天再開救災指揮車到雲林上班，從2014年1月4日起到2016年5月6日止，往返雲林、台中多達266次，並用所配屬的加油卡付費，以公款核銷油料費用。
刑事部分，雲林地院認定戴天星獲新台幣7萬9507元不當利益，以公務員假藉職務上機會，故意犯背信罪，處有期徒刑1年，案經上訴，獲得台南高分院諭知緩刑3年。全案定讞。
懲戒部分，監察院認為戴天星觸犯刑事法律，提起彈劾，懲戒法院一審判處休職2年；戴天星認為不應受懲戒，提起上訴。
戴天星主張，救災指揮車是消防局長座車，他從未做為個人私用，他駕車往返雲林、台中，屬於上下班行為，且消防局長職務較為特殊，負有隨時趕往災害現場指揮救災責任，他駕車往返兩地，應屬待命服勤，所為並未違背相關法令。
懲戒法院二審判決指出，戴天星上訴意旨徒憑己意，漫事指摘原判決違背法令，求予廢棄，並作成不受懲戒判決，經核為無理由，駁回上訴。全案確定。（編輯：戴光育）1101117