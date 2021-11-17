給浪浪過暖冬！從全家App「隨手捐點」：愛心就能換飼料

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全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，動物保護是目前會員最關心、捐點速度最快的議題，所以今年持續推出「點數換糧」計畫，與台灣動物緊急救援小組合作，串聯1450萬會員點數動能，和全台超過3900家店舖做為愛心據點，除鼓勵會員捐點外，更加碼推出限定商品點數捐，集結大眾力量募集點數後，全家將會善用通路優勢協助採購換成飼料，並運用綿密物流系統協助運送至指定地點，降低公益團體分配物資的難度，讓援助更全面。
民間非營利動保組織「台灣動物緊急救援小組」成立20多年，原本以營救傷病流浪犬貓、醫療照護、節育送養為主；近年來，有鑑於台灣越來越多的私人貓狗收容園區大多艱苦經營，甚至經常傳出斷糧危機，收容的貓狗更常出現有一餐沒一餐的日子；因此，除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，「台灣動物緊急救援小組」在十年多前成立「台灣貓狗聯合勸募平台」，至今已捐出超過625萬公斤，超過新台幣2億元的貓狗飼料，幫助全台灣逾140個弱勢私人貓狗收容中心；近年來更投入改善貓狗園區的收容環境，已完成10多個整建案，花費超過1千萬元的修繕經費，改善毛孩子的生活環境與品質。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台灣公立貓狗收容園區近年來實施「零安樂死」政策，雖然看似好消息，卻也衍生許多問題；如收容所爆滿，收容品質下降等等，都令許多動保人士相當憂心；也因公立收容所量能飽和，許多貓狗只能委由私人貓狗園區收容，無疑讓資源本已潰乏的私人貓狗園區雪上加霜，甚至有些更不時傳出斷糧危機，使這些弱勢毛孩子的命運乖舛，因此動物版「聯合勸募」的概念更為重要，今年首度與全家便利商店合作，更具指標意義。
這次與全家的合作，除了持續邀請全家會員透過App捐點響應外，更推出3款點數做公益-愛心限定款蛋糕，將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕杯子蛋糕、雪花蛋糕、重黑巧克力蛋糕，換上繪有可愛毛孩的限定包裝，3款限定包裝各限量20萬個，全台共60萬個；即日起至1/11，只要至全台店舖購買愛心限定款蛋糕，全家即捐出同等於商品累點之點數，換成全台貓狗園的浪浪糧食。
台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」這10年多來共匯集超過100萬網友愛心，被讚為動物版食物銀行最成功的案例。今年為了讓更多關注浪浪的年輕族群響應，和全家便利商店共同推出「點數做公益-愛心限定款蛋糕」；全家特別邀請關注貓狗園浪浪議題的名人共襄盛舉，包含桌球教父莊智淵、藝人李千娜、ㄚ頭（詹子晴）、郭昱晴、獸醫師老韓和林子軒，以及擁有萬人粉絲的安溪國中校犬可樂；其中，身兼插畫家身分的獸醫師老韓，更將合作名人飼養的7隻毛孩圖像，設計在3款愛心限定款蛋糕外包裝，期望透過可愛的畫風，吸引更多消費者加入本次公益行動。（編輯：李惠婷）