棒球／百萬獎金爭奪戰！台彩威力盃少棒賽12/2花蓮開打
2021年第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於花蓮國福棒壘球場熱力開打，全國20支少棒勁旅齊聚花蓮，12月2日至5日為期四天的賽事，各路好手勢必展現實力，目標將冠軍獎盃以及百萬獎金抱回家。
記者吳忠育/綜合報導
2021-11-17 18:30:23
在17日的開賽記者會中，包括花蓮縣長徐榛蔚、體育署主任秘書呂宏進、台灣彩券公司發言人黃志宜、台灣彩券公司總經理謝志宏、花蓮縣政府教育處副處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮棒委會主委笛布斯•顗賚、花蓮縣慢速壘球委員會主委趙鳳山，以及三位職棒退役球星「劉一刀」劉義傳、「假日飛刀手」陳義信和「內野魔術師」黃忠義一同出席，正式宣佈第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽於12月2日正式開戰。
在記者會中，花蓮縣長徐榛蔚表示：「希望離島的孩子也能到花蓮比賽，因此特別贊助離島縣市一隊十萬塊的參賽費用，另外也提供住宿和交通，讓這二十支球隊的選手能夠安心到花蓮比賽」。
為何會有台彩盃少棒賽？台灣彩券公司發言人黃志宜說：「民國101年12月6日開獎，三位得獎者其中一位是花蓮人，該得獎者曾有棒球夢，可惜沒能實現，於是他捐贈1.2億元給花蓮縣政府，希望能振興花蓮少棒運動」。
除了球賽精采，台彩威力盃全國少棒賽的「獎金」也是一大亮點，冠軍隊伍將可獲得100萬元，其次分別是亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5-8名各獲得5萬元。